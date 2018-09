Borse in calo | Piazza Affari in rosso e lo Spread sale

Borse - Mib in calo : attesa per Def e rialzo dei tassi Fed : Piazza Affari chiude con una perdita dello 0,1% la seduta di mercoledì 26 settembre: ecco come è andata la giornata sui...

Borse miste - in calo lo spread : In calo lo spread, a 227 punti base, il rendimento decennale scende allo 2,81% in attesa di conoscere i dettagli della politica economica italiana. In calo anche i rendimenti dei Bot a 6 mesi, allo 0,...

Borse in calo per effetto dazi. Petrolio a 80 dollari - ai massimi dal 2014 : Le Borse europee aprono la settimana con segno negativo a poche ore dall'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa su 200 miliardi di dollari di importazioni di cinesi. Vendite sui titoli di Stato italiani...

Borse Asia in calo dopo nuovi dazi Usa : 6.32 Hong Kong e Shanghai hanno perso terreno subito dopo l'apertura a causa dell'annuncio degli Stati Uniti su nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi di dollari. L'indice Hang Seng ha aperto con un calo dello 0,80% e lo Shanghai Composite Index dello 0,28%.

Borse europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina

Borse - Milano in forte rialzo dopo calo dello spread : Inizia bene la settimana per Piazza Affari che chiude la seduta di lunedì con un +2,6%. Ecco come è andata la giornata sui...

Borse europee chiudono in calo - risale Atlantia : Le Borse europee chiudono deboli: non riescono a lasciarsi alle spalle le tensioni commerciali Usa-Cina, la crisi dei Paesi emergenti e i timori sulla Brexit. Milano chiude in calo: l'indice Ftse Mib ...

Borse - Milano negativa : con lo spread in calo bene le banche : Il FTSE Mib al momento è in calo dello 0,1% a 20.581,78 dopo aver terminato la seduta precedente su dell'1,0%

Borse europee in calo - tiene Milano Cala lo spread sotto i 250 punti base : Le crisi di Argentina e Turchia, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre i negoziati sul Nafta tra Washington e il Canada riprese oggi pesano sulle Borse europee che a metà giornata ...

Borse : Asia in calo - scossone emergenti : Il rand sudafricano è ai livelli più bassi in oltre due anni dopo che l'economia è crollata in recessione martedì.

Borse. Milano segna +1% - spread in calo : 9.40 Apertura in rialzo per le borse europee dopo un inizio di settimana e di mese positivo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segnava in avvio +0,61% a 20.530 punti, ma poi è cresciuto ulteriormente a +1% spinto dai titoli bancari. Margine BtpBund tedesco in calo a 276 punti, con rendimento del decennale al 3,12%. Lievi rialzi per Londra (+0,2%), Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,3%). Euro a 1,1599 dollari e 129,09 yen.

Borse - Piazza Affari chiude in calo : tonfo Pirelli : Finisce male la settimana per il Ftse Mib, che chiude le contrattazioni con un passivo dll'1,1%. Male anche Brembo, Ferrari...

Borse europee in calo - Milano cede 1 - 1% : 18.17 Chiudono tutte negative le Borse europee, con Piazza Affari che segna il calo dell'indice Ftse Mib a -1,1%,a 20.269 punti. Fra i titoli più penalizzati Pirelli -4,65%. Male anche Tim -3,35% e il settore bancario con Banco Bpm che perde il 3,11%. Chiusura in rosso anche per Francoforte -1,04%, Parigi -1,30%, Londra -1,16%. Sale lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedesco, chiude a 290,5.