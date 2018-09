Bollette luce e gas | ecco perché pagate di più “Un salasso per tutti”

Bollette : perché luce e gas nella Ue ci costano di più degli altri : A incidere sui costi finali sono tasse e oneri di sistema. Se si applicassero le tariffe medie europee potremmo risparmiare il 15%

Luce e gas - che salasso : le Bollette italiane tra le più alte d'Europa : Le famiglie italiane pagano circa il 15% in più della media Ue. Se si applicasse una tariffa media si risparmierebbero...

Bollette luce e gas - come difendersi dai maxi conguagli che rischiano di mettere a tappeto le famiglie : Non bastavano gli aumenti dei prezzi di gas (+6,5%) e luce (8,2%) svelati a luglio dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e operativi dal prossimo ottobre. Sulle famiglie italiane, ormai sempre più povere, pende anche la spada di Damocle dei maxi-conguagli. Bollette inattese che arrivano per migliaia di euro con una scadenza di pagamento inferiore alla settimana. “E’ una questione che monitoriamo da vicino – ...

Bollette luce e gas - le offerte a confronto : ecco come pagare di meno : Il nuovo ‘Portale offerte’ dell’Arera permette di districarsi tra il labirinto di offerte del mercato libero e scegliere la...

Bollette : ecco il portale per comparare le tariffe Luce e Gas : Si chiama proprio così – portale Offerte – ed è il portale lanciato da Arera (l’Autorità per l’energia per aiutare i cittadini a barcamenarsi tra le mille proposte di tariffe Luce e gas degli operatori e distributori. Parole d’ordine: confronto e risparmio. Le famiglie possono infatti visualizzare tutte le offerte e scegliere quella più vantaggiosa. Lanciato in realtà lo scorso luglio, da ora parte la seconda fase del portale comparatore, quella ...

Bollette - il boom dei prezzi della CO2 fa aumentare luce e gas : Il consorzio Energindustria stima una bolletta più cara del 30% per il gas e del 10% per l’elettricità a causa del forte aumento del prezzo dei diritti di emissione di anidride carbonica scambiati sul mercato europeo. Il balzo dei diritti di emissione di Co2 spinge i prezzi all’ingrosso: effetti attesi anche per i privati ...

Rincari Bollette luce e gas - vino - pasta - verdura : perché i prezzi potrebbero crescere ancora - InvestireOggi.it : Il quadro si completa con le previsioni di Confcommercio sui consumi delle famiglie e il rallentamento dell'economia.

Perché le Bollette di luce e gas potrebbero aumentare ancora : Gli esperti lo chiamano 'effetto spread' e potrebbe provocare ulteriori aumenti per i consumatori: ma cosa collega il...

Così l’aumento dello spread farà rincarare le Bollette di luce e gas : L’autorità dell’energia Arera dal 1° gennaio nelle bollette aggiornerà il modo di rimunerare gli investimenti per linee di alta tensione, metanodotti, stoccaggi di gas, reti locali di distribuzione elettrica. Forti aumenti nei mercati internazionali...

Bollette luce e gas - a settembre un nuovo maxi-rincaro : sarà un massacro : Il nuovo presidente dell'Autorità per l'energia, Stefano Besseghini , già dal prossimo settembre dovrà fare i conti con le rogne che comporta il suo ruolo e cioè il primo possibile aumento delle ...

Bollette luce e gas : il passaggio al mercato libero slitta ancora : Il passaggio al mercato libero e la fine definitiva della maggior tutela possono attendere. Secondo un emendamento appena approvato dalla Commissione Affari Istituzionali del Senato, infatti, la completa liberalizzazione del mercato dell'energia è stata ulteriormente posticipata al 2020. Come sanno in molti questa liberalizzazione era inizialmente prevista tra un anno e, precisamente, a luglio 2019. La proroga concessa dal nuovo emendamento è ...

Bollette luce e gas - il passaggio al mercato libero non ci sarà prima del 2020 - : Leggi Anche Benzina e diesel, cosa aspettarsi a breve termine e come risparmiare e ulteriori Le possibilità e gli strumenti offerti nel complesso alla politica del consumatore sulla base dei ...