Boldrini e il caso del disabile | ‘Tutto falso | ho deciso di denunciare’

(Di giovedì 27 settembre 2018) Lauranon ci sta ad essere etichettata dal popolo degli haters del web come una Politica che avrebbe soffiato il posto in aereo ad uncommettendo una vera e propria “porcata”. L’ex presidente della Camera, ora parlamentare di LeU, decide di rispondere, annunciando denunce e querele, al polverone mediatico, soprattutto social, alzatosi dopo che un passeggero di un volo Alitalia diretto da Genova a Roma il 16 settembre scorso, aveva rivelato di aver dovuto cedere forzatamente il suo posto alla. La scusa avanzata da parte della compagnia di bandiera, secondo la sua versione dei fatti, era stata quella di dover riservare quello spazio ad una persona portatrice di handicap. Il post di Laurasu Facebook Per lasarebbero tutte “bugie” VIDEO quelle pubblicate su quotidiani e social network sul suo conto dal 16 settembre scorso. ...