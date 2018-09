Bimba resta incinta | partorisce a 10 anni Violentata dal fidanzato della mamma | lei

Bimba resta incinta e partorisce a 10 anni - violentata dal fidanzato della mamma : lei sapeva e non ha detto nulla : Una Bimba di 10 anni è rimasta incinta e ha partorito un bimbo frutto delle numerose violenze sessuali subite dal fidanzato della mamma. La donna, che ha confessato, sapeva tutto ma non ha...

Pretoria - Bimba di 6 anni violentata nel bagno del ristorante : l'uomo è stato arrestato : Una gravissima vicenda riguardante purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza sessuale [VIDEO] nei confronti di una minorenne si è verificata a Pretoria, capitale amministrativa del Sudafrica, dove una bambina di appena sei anni è stata stuprata all'interno del bagno di un famoso ristorante della zona. I gravi fatti accaduti, secondo quanto riferito dal noto sito del quotidiano ''Il Giornale'', si sono consumati precisamente nella ...

Reggio Emilia - avrebbe abusato di una Bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma [VIDEO] ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale [VIDEO]da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un ...

Reggio Emilia - avrebbe abusato di una Bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un amico. Secondo ...

Incidente domestico choc : Bimba di 2 anni resta paralizzata mentre gioca : Una storia choc, che una madre single, di Calgary, in Canada, ha deciso di raccontare a tutti i genitori per evitare che una tragedia come quella che è capitata a lei, capiti a qualcun altro. Un Incidente domestico banale che, però, ha rovinato la vita alla sua bimba di 2 anni: la piccola, che era a casa dei nonni, è scivolata su un bicchiere di vetro ed è rimasta parzialmente paralizzata. Jaclyn Derks stava giocando nel forte che aveva ...

Bimba di 17 mesi uccisa dal fentanyl - arrestata la mamma : “Era nella tazza della piccola” : È accaduto in Pennsylvania. Una giovane mamma di 23 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo che la sua bambina, Charlette, è morta avvelenata da una dose di fentanyl, un potente oppioide sintetico. Lei sostiene di non avere idea di come sia finito nella tazza della piccola.Continua a leggere

Caserta - violenze su una Bimba di 8 anni : arrestato un 67enne : Napoli, 27 ago., askanews, - Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 8 anni. E' questa l'accusa con cui i carabinieri hanno fermato un uomo di 67 anni, a Recale, in provincia di ...

Caserta - violenze su una Bimba di 8 anni : arrestato un 67enne : Napoli, 27 ago., askanews, - Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 8 anni. E' questa l'accusa con cui i carabinieri hanno fermato un uomo di 67 anni, a Recale, in provincia di ...

Abusa Bimba otto anni che gioca in oratorio : arrestato un 67enne : Ha Abusato di una bimba di otto anni mentre si trovava in oratorio. A finire in manette è un pensionato di 67 anni, ora ai domiciliari a San Maria Capua Vetere per l'accusa di violenza aggravata ai danni della piccola. Come riporta Il Messaggero, l'epidosio ha avuto luogo il giorno di ferragosto nell'oratorio della parrocchia di Santa Maria Assunta.L'uomo si è avvicinato alla bimba mentre questa stava giocando a biliardino. La violenza sessuale ...

Pedofilia - 67enne arrestato per violenza sessuale su Bimba di 8 anni : Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri di Macerata Campania (Caserta) perché indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 8 anni. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura casertana, dopo le indagini dei militari. Gli accertamenti sono scattati dopo la denuncia presentata il 16 agosto dalla madre della piccola. Dai riscontri è risultato che ...

Abusa di una Bimba di 8 anni in oratorio : arrestato pensionato. La violenza ripresa dalle telecamere : Abusi in oratorio nel Casertano. Un pensionato di 67 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una bimba di 8 ...

Rapiscono figlia malata - coppia livornese arrestata in Francia/ La Bimba era stata affidata ai servizi sociali : Rapiscono figlia malata, coppia livornese arrestata in Francia. La bimba era stata affidata ai servizi sociali, quindi "rapita" dai due genitori che sono fuggiti oltre i confini(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia : la Bimba doveva operarsi. Arrestata coppia di livornesi : Sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero, in concorso: queste le accuse che hanno portato in carcere, in Francia, due coniugi residenti nel Livornese fuggiti con la loro figlia di 5 mesi, affetta da grave patologia e per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La bimba era affidata ai servizi sociali. Le indagini scattate dopo ...

Scontro in moto - genitori sbalzati via ma la Bimba resta in sella : il video è incredibile : Ritrovarsi da soli, a 5 anni, in sella a una moto lanciata a tutta velocità in un'autostrada trafficata e cavarsela solo con qualche graffio è un'esperienza che una sola persona al mondo può raccontare: la bimba indiana che domenica scorsa, dopo aver visto i propri genitori sbalzati dalla moto in seguito a uno Scontro, è rimasta aggrappata con la forza della disperazione al ...