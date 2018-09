blogo

: Big Show, Pucci torna su Italia 1 con il suo one man show - tvblogit : Big Show, Pucci torna su Italia 1 con il suo one man show - VoceSpettacolo : ITALIA 1: AL VIA 'BIG SHOW' CONDOTTO DA ANDREA PUCCI - - MarioManca : Da #GameofThrones» a #BigBangTheory: le serie tv che saluteremo nel 2019 -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il Teatro Manzoni di Milano apre nuovamente le porte per la seconda edizione di Big, il fortunato one-man-orchestrato da Andrea Bacca, in arte. Da stasera, giovedì 27 settembre, e per quattro settimane, il comico milanese accoglierà ospiti e punteggerà la serata con monologhi ironici e con altre sorprese e improvvisazioni. Al suo fianco, anche quest'anno, Katia Follesa.Non solo un susseguirsi di monologhi però: a dare il ritmo alla puntata ci saranno tanti giochi che coinvolgeranno gli ospiti, collegamenti in esterna, sketch comici, ma soprattutto il pubblico che - come recita anche nel promo del programma - è il "vero protagonista".Bigsu1 con il suo one manpubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2018 10:03.