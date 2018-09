Big Show | Pucci riparte con la coppia Vieri e Caracciolo e i consigli di Tata Lucia

davidemaggio

(Di giovedì 27 settembre 2018) Andreae Katia Follesa Un format internazionale, una comicità tutta italiana, la curiosità di un pubblico attento e partecipe. È Bigche, dopo una fortunata prima stagione, ritorna stasera in prima serata su Italia 1 dal Teatro Manzoni di Milano per quattro nuove puntate. Tratto dal format inglese “Michael McIntyre’s Big”, creato da Hungry Bear Media Limited e trasmesso dalla BBC, vede protagonista Andrea Baccan, in arte, volto noto della comicità Mediaset, che alterna sketch, monologhi, interviste e collegamenti in esterna ma che soprattutto coinvolge il pubblico. Basti pensare alla rubrica di maggior successo Send to all che fa leva su due delle curiosità più tipiche dell’uomo del nostro tempo alla base di profitti consistenti di media e film famosi: il privato dei vip e l’idea di leggere i contenuti di un cellulare altrui. In questo spazio, ...