Biathlon | squadra A ed Elite sul ghiaccio di Ramsau | rientra anche Alexia Runggaldier

(Di giovedì 27 settembre 2018) Si avvicina l’inverno e per la nazionale azzurra diè arrivato il momento di confrontarsi con la neve naturale. Infatti laA è stata convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz da giovedì 27 settembre a domenica 7 ottobre per il raduno che si terrà nella località austriaca di(Austria) per il primo contatto sulla neve sul ghiacciaio di Dachstein. Saranno presenti Nicole Gontier,(al rientro dopo aver saltato i campionati italiani estivi), Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini, accompagnati dai tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi. Nel weekend si allargherà il radunoper il quartetto élite con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi seguiti da Andreas Zingerle e Andrea Zattoni. A Bionaz, in Val d’Aosta, si ritrovano invece da giovedì 27 settembre a ...