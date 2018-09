BERNHARD E MARIA | 5 ANNI DA PADRE E FIGLIA | MA ERANO AMANTI Licata tradita | non

L'incredibile storia di BERNHARD e Maria - 53 e 13 anni - vissuti per 5 anni da padre e figlia - ma erano amanti : Lui 53 anni, lei 13. Fuggono assieme dalla Germania nel 2013 per rifugiarsi a Licata, in Sicilia, spacciandosi come padre e figlia. Vivono per la strada, prima in una tenda senza mai chiedere l'elemosina; poi vengono adottati dai cittadini licatesi che gli offrono un tetto. Dopo 5 anni, Maria Henselmann, diventata maggiorenne fugge da lui, Bernhard Manfred Haase, per tornare dalla sua famiglia a Friburgo. Si scopre dunque che i due erano amanti ...