Belen con un altro uomo | Andrea Iannone si sfoga sui social

Belen beccata con Mirco. Furia Iannone : il pilota tira tutto fuori : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono detti definitivamente addio. Dopo più di un anno di amore, la showgirl argentina e il pilota di MotoGp hanno deciso di prendere strade diverse. L’affetto e la stima rimane, ma il rapporto è cambiato. Le voci sulla probabile crisi erano rimbalzate prima dell’estate, poi erano arrivate le vacanze insieme a Ibiza, le foto sui social e le smentite. Ma una settimana fa il settimanale ...

Alt : Belen (già) con un altro. Archiviato Iannone - è stata beccata così. Con lui : “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”. Parola di Belen che, a quanto pare, non sta più con Andrea Iannone. La conferma vera e propria, in realtà, non è mai arrivata ma da quando è esploso il gossip della rottura dopo 3 anni d’amore tra l’argentina e il pilota di MotoGp in effetti non si sono più visti insieme. Ed è certo che il 20 settembre scorso, giorno del compleanno della Rodriguez che ha spento 34 candeline, ...

Belen RODRIGUEZ È INNAMORATA? / Dopo la rottura con Andrea Iannone - spunta un altro uomo al suo fianco : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di BELEN RODRIGUEZ? La showgirl è stata paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:13:00 GMT)

Belen Rodriguez - ecco chi è l’uomo dietro la fine della storia con Iannone : Procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali ad Ibiza: è questo l’identikit di Gabriele Giuffrida, l’uomo che sarebbe la causa dell’allontanamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A lanciare la bomba è il settimanale Chi in edicola il 26 settembre, che racconta di un avvistamento della showgirl e di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo pretendente alla Langosteria di Parma (città natìa di ...

Belén Rodriguez si racconta : dai look di 'Tu si que vales' al rapporto con Fabrizio Corona : Come se non bastasse, i 200 diversi bikini e i monokini sono tutti in cotone a costine mélange oppure a magline lamè e a jacquard, due tessuti inusuali per il mondo mare. Insomma, a quanto pare Me ...

Belen Rodriguez - fine dell'amore con Andrea Iannone : Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è davvero finita. Il settimanale Spy rivela che la showgirl argentina non sarebbe più innamorata del pilota di Moto Gp. A chiudere la relazione, durata due anni, sarebbe stata lei, secondo il settimanale di gossip. L'annuncio della rottura tra i due era stato dato da Chi. Adesso a spiegare i motivi è Spy. Fabrizio Corona: "Non ho mai amato Silvia ...

Fabrizio Corona confessa : “Belen Rodriguez e Nina Moric le uniche donne che ho amato” : Incassata un’altra soddisfazione dai giudici milanesi Fabrizio Corona doveva essere in vena di affettuosità. E dopo aver dedicato questa “vittoria” al figlio Carlos, ospite a Verissimo ha parlato anche delle donne amate davvero nella sua vita: Nina Moric e Belen Rodriguez. Lasciata fuori la donna, che gli è stata accanto per tanto tempo, Silvia Provvedi: “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente ...

Belen Rodriguez / Il periodo difficile dopo la rottura con Andrea Iannone : continua il silenzio su Instagram : Belen Rodriguez ha compiuto da poco 34 anni ed ha festeggiato senza Andrea Iannone. Il gossip sulla loro rottura continua: la showgirl e il pilota silenziano...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Belen e Corona di nuovo insieme? Arriva la confessione dell'amico : Belen Rodriguez e Fabrizio Corona di nuovo insieme? A poche ore dalla diffusione della notizia della rottura tra la showgirl argentina e Andrea Iannone, ecco spuntare "il terzo incomodo"....

'Ma quale Belen!'. Zoe - con chi ti ha tradito Corona? Eccola - nessuno lo avrebbe detto : Classe 1995, è nata a Bologna ma è un'italo-cubana che vive a Roma, ma non disdegna delle incursioni a Milano: Patrizia si definisce una figlia di papà che ama viaggiare ed è affascinata dal mondo ...

“Ma quale Belen Rodriguez!”. Zoe Cristofoli - con chi ti ha tradito Fabrizio Corona? Eccola - nessuno lo avrebbe detto : CPer Fabrizio Corona sono giorni intensi. Settimana scorsa l’ennesima lite in strada che lo ha visto coinvolto: l’azzuffata in zona Garibaldi, con intervento delle forze dell’ordine è stato solo il preludio a quello che sarebbe successo dopo. Prima un lunghissimo sfogo social dove ammette di volersi riprendere tutto e di essere stanco, talmente tanto che un’altra persona al suo posto avrebbe già pensato al suicidio; dopo ...

“Belen e Iannone si sono lasciati” : arriva la conferma dell’amico della coppia - ma Corona non c’entra [GALLERY] : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si sono lasciati, ora è sicuro: Fabrizio Corona però non c’entra nell’addio tra la showgirl ed il pilota di MotoGp Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, dopo le vacanze ad Ibiza insieme, si sono detti addio. Una delle coppie più chiacchierate del momento ha rotto e pare sia stata tutta ‘colpa’ dell’argentina. Come annunciato ieri (LEGGI QUI), la showgirl avrebbe lasciato il ...