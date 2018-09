Basket | la finale di Supercoppa Italiana in esclusiva su Eurosport

Basket 3 3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : La Serbia , che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia : il 19-18 finale rispecchia l'altissimo tasso di tensione visto nell'...

Basket 3×3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo. La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Si chiude la prima fase - delineati i quarti di finale : Si è completato oggi la prima fase a girone nel tabellone maschile e femminile agli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento in Romania. L’Italia è presente solo tra le donne e le Campionesse del Mondo in carica sono scese in campo ieri, conquistando il proprio gruppo. Nel torneo femminile scendevano in campo oggi le squadre dei gruppi A e C. Doppia vittoria per Francia e Romania che chiudono al primo posto, davanti ...

Basket : il titolo WNBA per il 2018 va alle Seattle Storm - battute in finale le Washington Mystics : Si è conclusa questa notte la stagione 2018 della WNBA. Le Seattle Storm, guidate da grandi prestazioni di Breanna Stewart e Natasha Howard, hanno vinto il titolo per la terza volta, superando in finale le Washington Mystics di Elena Delle Donne senza lasciar loro neppure una vittoria. Il 3-0 in questa serie regala alle Storm il terzo titolo WNBA nella loro storia, dopo i successi del 2004 e 2010. Breanna Stewart, dopo esser stata nominata MVP ...

VTG Supercup Basket – Finale 3° e 4° posto : l’Italia affronterà la Germania di Schroder : Nella Finale 3° e 4° posto di VTG Supercup, l’Italia di coach Sacchetti affronterà la Germania del talento dei Thunder Dennis Schroder Sarà la Germania l’avversario dell’Italia nella Finale per il 3° e 4° posto alla VTG Supercup. I tedeschi hanno perso in serata contro la Turchia col punteggio di 100-79 (Schroder 32+14; Korkmaz 23). La Finale sarà invece Turchia-Repubblica Ceca (ore 20.00). Il tabellino Italia-Rep. Ceca 80-87 (15-23, ...

Basket - Italia-Repubblica Ceca : orario d’inizio e come vederla in tv. Semifinale torneo Amburgo : Oggi e domani, venerdì 7 e sabato 8 settembre, l’ItalBasket sarà impegnata alla VTG Supercup di Amburgo (Germania), torneo amichevole che comprende oltre agli azzurri le nazionali di Repubblica Ceca, Germania e Turchia. Il format prevede due semifinali, Italia-Repubblica Ceca e Germania-Turchia, con le vincenti che si sfidano per il primo posto, mentre le perdenti per il terzo piazzamento. L’Italia testerà le proprie condizioni in ...

ItalBasket - medaglia d'oro all'Europeo U16 Femminile : battuta in finale la Repubblica Ceca : Finalmente l'azzurro , in rosa, si tinge d'oro. L'Italia Under 16 conquista l'Europeo di categoria per la prima volta nella storia del basket Femminile. Le ragazze di Giovanni Lucchesi hanno battuto ...