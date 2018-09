calcioweb.eu

: #Barcellona, #Busquets rinnova fino al 2023 - CalcioWeb : #Barcellona, #Busquets rinnova fino al 2023 - sportface2016 : #Barcellona | Ufficiale il rinnovo del contratto di #Busquets - ILOVEPACALCIO : #Barcellona, #Busquets rinnova: stupisce il valore della clausola rescissoria -

(Di giovedì 27 settembre 2018) E’ ufficiale: Sergio, centrocampista del, ha prolungato il suo contratto coi blaugranaal. A darne notizia è stato il club catalano attraverso il sito ufficiale.è sbarcato in prima squadra nel 2008, quando Guardiola lo portò con sé dopo averlo allenato nel Barca B. E’ diventato quasi immediatamente un perno del centrocampo blaugrana e della Nazionale spagnola, vincendo tutto con entrambe le maglie. Col rinnovo, il 30enne resterà al Camp Nou per altre 4 stagioni. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloalCalcioWeb.