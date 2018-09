Barcellona - Busquets rinnova fino al 2023 : E’ ufficiale: Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , ha prolungato il suo contratto coi blaugrana fino al 2023 . A darne notizia è stato il club catalano attraverso il sito ufficiale. Busquets è sbarcato in prima squadra nel 2008, quando Guardiola lo portò con sé dopo averlo allenato nel Barca B. E’ diventato quasi immediatamente un perno del centrocampo blaugrana e della Nazionale spagnola, vincendo tutto con entrambe ...

Barcellona - Busquets : 'Migliore al mondo? Messi - non c'è paragone con Modric' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla di Lionel Messi : 'Il migliore al mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro'.