huffingtonpost

: Bannon, Forza Italia e Orban - HuffPostItalia : Bannon, Forza Italia e Orban - TINAGULLI1 : RT @giorgiomule: Noi di @forza_italia abbiamo idee chiare e condottieri chiari, non abbiamo bisogno di illuminarci guardando a una figura c… - SorgentePas002 : RT @SorgentePas002: Politica #FanDelPD abbiamo guardato Squadra di Persone a Fiuggi 21-22-23 settembre2018 Partito Forza Italia Presidente… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Steveè riuscito a far litigare quel che resta del centrodestra. È evidente come il declino politico ed elettorale del berlusconismo abbia portato a uno sfaldarsi di alleanze ed egemonia. L'invito dell'attivista di estrema destra americano al raduno annuale di Fratelli d'ha creato quindi malumori all'interno del PPE e conseguentemente innervosito il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani."Io sono un sovranista europeo", ha affermato il numero due azzurro, "Quando arriva un signore comea dirci cosa dobbiamo fare per distruggere l'Europa, allora dico ... tornatene a casa ... Ma è meglio che tu stia zitto". La cosa ha ovviamente fatto infuriare Giorgia Meloni: "voglio dire a Tajani chelo abbiamo invitato noi ... che siamo patrioti ... e che questo improvviso orgoglio avrei voluto vederlo tante volte anche verso quella ...