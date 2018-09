Banca di Credito Popolare ha aderito all' iniziativa ABI ' Invito a Palazzo - edizione 2018'

Matica - Camilleri : sportelli Bancari spariranno - non le carte di credito : ...la tecnologia blockchain - il libro mastro decentralizzato alla base delle criptovalute che punta a rendere più sicure e veloci le transazioni di denaro e rivoluzionare altri settori dell'economia ...

Risparmio - giovani italiani non si fidano di carte di credito e conti in Banca : ... è quello di 'tracciare le status quo e identificare le aree d'intervento migliori per fornire agli adulti di domani gli strumenti più idonei per districarsi nel complesso mondo della finanza'. ...

Carte di credito revolving - una droga Bancaria per fare la spesa a prezzi d’usura : Se la carta di credito revolving è tra i prodotti più venduti dal sistema finanziario (si stimano oltre 3,5 mln di Carte attive nel nostro Paese), allora sicuramente il pericolo è dietro l’angolo. Per la verità sarebbe più logico chiamarle Carte “revolver” perché si tratta di una vera e propria rivoltella che viene purtroppo puntata alla testa del malcapitato cliente in un macabro meccanismo che assomiglia tanto alla roulette russa. Il ...

Seduta Euforica per il comparto Bancario a Piazza Affari - +2 - 02% - - corre Credito Valtellinese : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore bancario italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,02%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.

Lieve ribasso per il comparto Bancario a Piazza Affari - -0 - 44% - - rosso per Credito Valtellinese : Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti ...

Qui! Group - 150 milioni di debiti. Ma per la Banca d’Italia può emettere le carte di credito : Bankitalia ha nuovamente autorizzato Qui! Group a emettere carte di credito prepagate lo scorso 16 luglio, dopo una sospensione di quasi due anni e dopo la rottura della convenzione con Consip, comunicata lo scorso 13 luglio e motivata con il «reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali». ...

Segno meno per il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...