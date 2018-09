Avola | donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa

Donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa ad Avola : Una Donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola , nel Siracusano, davanti alla porta di casa , in via Savonarola, in pieno centro. La Donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l'ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Inutili i soccorsi. Gli agenti del commissariato sarebbero già sulle tracce dell'assassino.

Arabia Saudita - fa colazione seduto a tAvola con una donna : arrestato : Finire in galera per aver fatto semplicemente colazione insieme ad una donna? Sì, in Arabia Saudita si può. Questa assurda vicenda può sembrare una esagerazione eppure è quanto accaduto realmente ad un dipendente d'albergo finito in manette a causa del comportamento considerato come "indecente" e contrario alla morale musulmana.L"uomo, un immigrato egiziano, è finito nel mirino della polizia per aver mangiato in un hotel del governatorato di ...