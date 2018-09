Avete mai giocato a Trugo?

agi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Di sport strani è pieno il mondo ma ce ne sono alcuni che hanno, alle spalle, storie che vale la pena raccontare. Girovagando per la rete ci si può imbattere nel Trugo, nato e confinato a Melbourne, in Australia, figlio di un passato fatto di binari e rotaie, pause pranzo e cantieri. Chi lo racconta lo descrive come un mix di golf, cricket, bocce e lancio del martello. La cosa più affascinante da sapere però è che, in ogni partita, risuona l’eco della Storia e delle tradizioni operaie del secolo scorso. Quelle che resero grande un intero Continente. Le origini del Trugo Diverse testimonianze attribuiscono la nascita del Trugo a un ferroviere di Yarraville, Tom Grieves, che durante una pausa pranzo particolarmente noiosa si mise a giocare con alcuni ferri del mestiere. Un martello, alcuni anelli di gomma utilizzati come ammortizzatori, due ...