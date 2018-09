Autostrade | Zaia | si va verso mantenimento in capo al pubblico A4 E A22

Nazionalizzazione Autostrade ? Il no dei governatori : da Toti ai leghisti Zaia - Fedriga e Fontana. Fino a Musumeci : La strada della Nazionalizzazione di Autostrade non piace ai governatori del nord eletti con il centrodestra. Che chiedono di rivedere la concessione, ma senza arrivare a una gestione diretta da parte dello Stato. Dal forzista Giovanni Toti ai leghisti Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana Fino a Luca Zaia , il fronte si dice compatto e chiede al governo di trovare una mediazione dopo gli annunci dei giorni scorsi. Se parte dei 5 stelle infatti ...

Nazionalizzazione Autostrade ? Il no dei governatori del nord : da Toti ai leghisti Zaia - Fedriga e Fontana : La strada della Nazionalizzazione di Autostrade non piace ai governatori del nord eletti con il centrodestra. Che chiedono di rivedere la concessione, ma senza arrivare a una gestione diretta da parte dello Stato. Dal forzista Giovanni Toti ai leghisti Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana fino a Luca Zaia , il fronte si dice compatto e chiede al governo di trovare una mediazione dopo gli annunci dei giorni scorsi. Se parte dei 5 stelle infatti ...

Autostrade - ZAIA : “MALE GESTIONE BENETTON SU CROLLO PONTE”/ Cda su Genova - “500 milioni per vittime” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:58:00 GMT)