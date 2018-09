Auto che parlano tra loro per evitare incidenti | l’esperimento di Ford e Panasonic

Come funziona l'Autobus che pulisce l'aria inquinata mentre gira per la città : Un autobus che non solo non inquina ma che, al suo passaggio, pulisce l'aria. Tutto grazie a un particolare sistema di filtraggio installato sul suo tetto che permette di catturare e filtrare ...

Come funziona l’Autobus che pulisce l’aria inquinata mentre gira per la città : Un autobus che non solo non inquina ma che, al suo passaggio, pulisce l’aria. Tutto grazie a un particolare sistema di filtraggio installato sul suo tetto che permette di catturare e filtrare particelle presenti nell’atmosfera. Si chiama Bluestar ed è l’ultima novità lanciata da Go Ahead, una delle più importanti aziende di trasporto della Gran Bretagna. Secondo l’amministratore David Brown, si ...

Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover : Jaguar e Land Rover offriranno sia Android Auto che CarPlay sui propri veicoli con i sistemi di infotainment InControl Touch Pro e Touch Pro Duo L'articolo Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover proviene da TuttoAndroid.

Altro che guida Autonoma e robot : la vera rivoluzione è il riconoscimento vocale : La rivoluzione non arriverà da aggeggi fantascientifici. Arriverà insegnando alle macchine quello che gli uomini sanno fare da quando sono bambini: capire il significato di un discorso. O almeno così dice Google. Che, certo, è parte in causa e quindi ha tutto l'interesse di dirlo. È però difficile dare torto a Ben Gomes, capo delle ricerche di Mountain View, quando dice che il riconoscimento vocale ...

Maldive - le Autorità distruggono le sculture giudicate anti islamiche : Una delle tante caratteristiche dell'arte è sicuramente quella di generare scandalo, turbamento e indignazione negli occhi dei benpensanti. Un tratto distintivo che, purtroppo o per fortuna, permane ...

West Ham - ArnAutovic : "Dicevano che ero il nuovo Balotelli - ma ho imparato a chiudere la bocca" : L'attaccante austriaco rivela il segreto del suo cambio di rotta: "Ho detto a me stesso 'Quando tua figlia leggerà tutto di te penserà che sei un pazzo!"

Napoli - via Tarsia bloccata dalle Auto in sosta selvaggia e dai parcheggiatori abusivi : Via Tarsia, quartiere Montesanto. Una delle strade più trafficate e importanti della zona e principale arteria di collegamento con l'ospedale Pellegrini. Oltre al noto nosocomio nella strada sono ...

Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici - anteprime Automatiche una nuova icona : L'aggiornamento alla versione 3.6 di Messaggi Android porta la ricerca intelligente annunciata qualche giorno fa, una gestione migliore delle anteprime e una nuova icona L'articolo Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici, anteprime automatiche una nuova icona proviene da TuttoAndroid.

Più Auto elettriche nel mondo ma l'Italia resta indietro : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016, erano circa 750mila, e più del doppio delle 537mila vetture elettriche ...

Le Auto elettriche sono più sicure? : Tesla Model 3 Crash Test Le auto elettriche presentano degli indubbi vantaggi rispetto a quelle a endotermiche. Tra questi vi è indubbiamente quello relativo alla semplicità del motore elettrico che è essenzialmente costituito da tre parti: statore, rotore, inverter. Costruttivamente risulta quindi molto più semplice rispetto alle quasi 2500 parti che può avere un motore a combustione. E tutto questo incide pesantemente sui costi di manutenzione ...

E-Mobility Report : nel 2017 vendute nel mondo 1 - 2 milioni di Auto elettriche - Italia in crescita ma molto lontana dai big europei : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016 (erano circa 750mila) e più del doppio delle 537mila vetture elettriche del 2015. Un trend positivo che, secondo le previsioni, dovrebbe continuare anche nel 2018, con quasi due milioni di nuovi veicoli elettrici attesi sul mercato. In Italia si registra la stessa dinamica di crescita, ma i numeri sono ancora piuttosto ...

Secondo La Scienza - I Bambini Che Sono Stati Sgridati Di Continuo Sono Depressi E Hanno Bassa Autostima : Qualsiasi genitore vi dirà che accudire un bambino piccolo può essere davvero frustrante , a volte. Nonostante i nervi siano messi a dura prova, gli esperti dell'educazione ribadiscono che non è mai ...

Giovane sorpreso a rubare Auto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...

Giovane sorpreso a rubare Auto parcheggiata nel piazzale antistante chiesa a Catanzaro : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...