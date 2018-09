romadailynews

: Atletico #Torrenova (#calcio, Juniores reg.), Ottobrini: «Gli obiettivi? Aspettiamo qualche… - romadailynews : Atletico #Torrenova (#calcio, Juniores reg.), Ottobrini: «Gli obiettivi? Aspettiamo qualche… - oslaz : Atletico Torrenova (calcio, Juniores reg.), Ottobrini: «Gli obiettivi? Aspettiamo qualche giornata»… - FUORIAREAit : E' stata la giornata dei grandi bomber, da Del Canuto della ASD Lodigiani Calcio a Crespi del ASD Savio Calcio fino… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Roma – Tempo di debutto per laregionale dell’. I ragazzi di mister Alessiosono pronti per la prima giornata del loro campionato: sabato c’è il duro confronto sul campo della Libertas Centocelle. «Subito una partita tosta – sottolinea l’allenatore dell’– Ho visto la Libertas nella passata stagione, non ha cambiato allenatore e da quello che mi dicono è una delle squadre più attrezzate del girone. Dovremo verificare le condizioni di alcuni ragazzi che non sono al meglio, mentre sarà sicuramente out per un problema muscolare Sette. Un bel test per capire subito le qualità del nostro gruppo». Una compagine, quella maggiore delle giovanili dell’, che ha fatto un profondo lavoro di “ristrutturazione”. «Di fatto questo è un gruppo totalmente nuovo – spiega– Il problema principale, in questi casi, ...