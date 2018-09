Astrofisica | getti di materia per stelle di neutroni insolite

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 settembre 2018) Potenti emissioni radio provenienti da una stella dicon forte campo magnetico metterebbero in dubbio la teoria che assegna soltanto ai buchi neri l’emissione di determinate energie. È questo ciò che emerge da un nuovo studio pubblicato oggi su Nature. Il corpo celeste, noto come Swift J0243.6+6124, è stato osservato da un team di ricercatori dell’Università di Amsterdam, utilizzando il Very Large Array radio telescope (Vla) nel New Mexico. “Ledisono i resti altamente densi di una stella massiccia che esplode come supernova”, afferma il co-autore dello studio James Miller-Jones. “Questo collasso fa sì che il campo magnetico della stella aumenti di intensità fino a diversi trilioni di volte quello del nostro Sole, e poi si indebolisce gradualmente nel corso di centinaia di migliaia di anni“. Fino ad ora gli astronomi avevano osservato...