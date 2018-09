Astorre | ringrazio Di Biase per grande lavoro svolto

romadailynews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Roma – “Voglio dire ‘grazie’ a Michela Diper il, con impegno e con passione, in Consiglio comunale in questi due anni”. “Non e’ stato facile per lei, romana vera e radicata sul territorio, dare le dimissioni dall’Aula Giulio Cesare, ma e’ un atto che le fa onore e fa onore a tutta la politica, quella sana al servizio dei cittadini.” “Il suo impegno per Roma continuera’, sono sicuro anche con maggior vigore, dai banchi del Consiglio regionale del Lazio. BuonMichela!”. Cosi’ in un comunicato il senatore del Partito Democratico, Bruno. L'articoloDiperproviene da RomaDailyNews.