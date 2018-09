“Assurdo” Cancro Nadia Toffa | stavolta la critica arriva dalla Fondazione Umberto

caffeinamagazine

: @chiara84 Ma l'avete capito che la Toffa non ha detto che il cancro è un dono, ma che è RIUSCITA A TRASFORMARLO IN… - Assurdo : @chiara84 Ma l'avete capito che la Toffa non ha detto che il cancro è un dono, ma che è RIUSCITA A TRASFORMARLO IN… - flamanc24 : RT @bartlebooms: Romanticizzare il cancro è assurdo. Non paradossale, non provocatorio: proprio assurdo. Il dolore, l’angoscia, quel tempo… - LA_Author : L'attacco a #NadiaToffa Toffa è assurdo. Una persona ha il diritto di scegliere come affrontare una malattia devast… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)è ancora al centro delle polemiche. Tra qualche settimana la rivedremo nello studio de Le Iene, nella nuova edizione che vede il ritorno di Alessia Marcuzzi alla conduzione, ma in queste settimane laè stata sotto la luce dei riflettori a causa del tumore contro cui sta combattendo da diversi mesi. L’atteggiamento sempre positivo della conduttrice 39enne, le sue affermazioni, i suoi messaggi col sorriso, spesso anche fraintesi, come la definizione di ‘dono’ che ha dato al, l’hanno portata, da una parte, a diventare un esempio da seguire per molti, dall’altra ad essereta ferocemente. Il 9 ottobre arriverà nelle librerie il suo libro biografico, ‘Fiorire d’Inverno. La mia storia’, romanzo in cui secondo le prime anticipazioni laracconterebbe la sua malattia e il modo in cui l’ha affrontata. ( dopo la ...