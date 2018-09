Associazioni dei pazienti chiedono ascolto Sostegno della Fondazione Roche

Eni gas e luce incontra le Associazioni dei Consumatori : Teleborsa, - Analizzare i diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura anche al fine di tutelare al meglio i clienti. E' stato questo l'obiettivo dell' incontro svoltosi oggi, 20 settembre, tra ...

Eni gas e luce incontra le Associazioni dei Consumatori : Analizzare i diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura anche al fine di tutelare al meglio i clienti. E' stato questo l'obiettivo dell' incontro svoltosi oggi, 20 settembre, tra Eni gas e luce ...

Le Associazioni di tutela dei minori : "Decreto Pillon toglie diritti ai figli" : Ancora scontri sull'affido condiviso. Il Coordinamento Cismai: "Bambini trattati come beni materiali". In Senato nasce l'intergruppo Famiglia: la destra con i Cinque Stelle

Le Associazioni dei consumatori presentano un esposto all'antitrust contro Dazn : I problemi per la nuova piattaforma Dazn, sulla quale è possibile godersi quel 30% di partite della Serie A non disponibili su Sky, non finiscono più. Dopo le interruzioni riscontrate dagli utenti all’esordio ora ci si mette anche il Codacons, che presenta un esposto all’antitrust su Dazn/Sky Si legge infatti sul sito dell’associazione per i diritti dei consumatori: “Di fronte alla questione dei ...

Richiedenti asilo - l'allarme di Ong e Associazioni : "Il taglio dei costi aumenterà tensioni e conflitti tra migranti e italiani" : Critiche alla direttiva Salvini sull'accoglienza (servizi per l'integrazione solo a chi ha ottenuto lo status). Il prefetto Morcone, ex capo di gabinetto del Viminale: "La situazione peggiorerà per tutti: lo straniero resterà isolato nei centri, senza fare nulla"