ASIA ARGENTO GIUDICE AI LIVE DI X FACTOR 2018? FEDEZ LA DIFENDE Video | è un valore

ASIA ARGENTO - Massimo Giletti : “Non credo affatto all’ipotesi della violenza. Era come se Jimmy Bennet seguisse un copione” : Che Asia Argento abbia violentato Jimmy Bennet? “È una ipotesi a cui non credo affatto”, parola di Massimo Giletti. Il conduttore de Non è l’Arena, il talk della domenica de La 7, dopo aver intervistato il giovane attore che ha accusato l’attrice di molestie sessuali, si è fatto una sua idea sulla vicenda. “credo di essere titolato a rispondere: oltre all’intervista che avete visto in tv, ho trascorso un paio d’ore da ...

ASIA ARGENTO : dopo Jimmy Bennett anche lei ospite di Giletti a "Non è l'Arena" : Lo scorso agosto infatti Asia, dopo essere diventata una delle rappresentanti del movimento #MeToo che vuole combattere e denunciare le molestie nel mondo del cinema, è stata accusata di violenze dal ...

“È questa la verità!”. ASIA ARGENTO - stanca e in lacrime. Adesso svela tutto : “Sono io quella che è stata aggredita. E’ stato doloroso”. Asia Argento si esprime così, in un’intervista a ‘Daily Mail Tv’, sul caso delle accuse di molestie che la coinvolge con l’attore Jimmy Bennett. “Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan” e la sua partner “Rain Dove hanno detto nei miei confronti”. “Anche se lui mi ha ...

ASIA ARGENTO : "E' stato Jimmy Bennett a saltarmi addosso"/ Fulvio Abbate ironizza : "Sembra Topo Gigio" : Asia Argento passa al contrattacco e al Daily Mail Tv dice: "è stato Jimmy Bennett a saltarmi addosso". L'attrice, poi, dà della "bugiarda" a Rose McGowan.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:51:00 GMT)

Non è l'Arena - Massimo Giletti ospita ASIA ARGENTO : la data del confronto e quel terribile sospetto : Asia Argento sarà ospite della prossima puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti . Dopo l'intervista fiume su La7 al suo grande accusatore, l'attore Jimmy Bennett , l'attrice ha accettato di ...

Non è l'Arena - ASIA ARGENTO sarà intervistata da Massimo Giletti : Asia Argento ha accolto l'invito di Massimo Giletti e sarà, quindi, intervistata nel corso della seconda puntata di Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico in onda su La7, ogni domenica in prima serata.Come ricordiamo, infatti, la seconda edizione del programma condotto da Giletti si è aperta con un'esclusiva internazionale: Jimmy Bennett, l'attore e cantante statunitense che ha accusato Asia Argento di violenza ...

Non è l’Arena : ASIA ARGENTO accetta l’invito di Massimo Giletti : Asia Argento pronta a replicare alle accuse di Jimmy Bennett nello studio di Non è L’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7 Ad una settimana dall’intervista esclusiva di Jimmy Bennett a Non è L’Arena, Asia Argento ha deciso di dire la sua accettando l’invito di Massimo Giletti. La regista ed attrice italiana sarà ospite del talk di La7 durante la puntata di domenica 30 settembre. Asia Argente ospite a Non è ...

ASIA ARGENTO si difende dalle accuse di violenza di Jimmy Bennet : 'È stato lui' : Asia Argento risponde alle accuse dell'attore californiano James Michael Bennett, detto Jimmy, che domenica scorsa è stato ospite di Massimo Giletti a La7. Il ragazzo durante la trasmissione ha ribadito che la famosa attrice e regista l'avrebbe molestato [VIDEO], ma lei ora replica e sostiene l'esatto opposto: È stato lui a saltarmi addosso. Asia Argento replica accusando Bennett La figlia del noto regista Dario Argento non ci sta e, anzi, ...