essere-informati

: Arrivano i pullman Gtt con i tornelli: non sarà più possibile viaggiare gratis - elisacortese1 : Arrivano i pullman Gtt con i tornelli: non sarà più possibile viaggiare gratis - gppefaraci : I primi in Italia, ad una rivoluzione del genere... Grande Chiara !!! - Adrian_DAM23 : RT @mole24torino: #Torino #Gtt annuncia l'arrivo di 80 #bus con i tornelli: i viaggiatori 'furbetti' non potranno più viaggiare gratis http… -

(Di venerdì 28 settembre 2018)Gtt con i: nonpiùL’annuncio dell’arrivo deiGtt con isuona come un campanello d’allarme per i numerosi furbetti dei mezzi pubblici. L’azienda di trasporto pubblico locale, infatti, si doterà, a partire dal prossimo anno, di almeno 80 bus di ultima generazione, che avranno questa particolare caratteristica. Isaranno posti all’ingresso dei mezzi, sulla prima porta. Solo da quisalire sulle vetture.dunque necessario validare il proprio titolo di viaggio, che si tratti di un biglietto o di un abbonamento, per avere la possibilità di usufruire del servizio L'articoloGtt con i: nonpiùproviene da Essere-Informati.it.