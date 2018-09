Arrestata banda pugliese | compiva rapine nel Nord-Est

Roma - Arrestata la banda del "Can I help you?" : Forare le gomme delle auto dei turisti per poi offrirsi di aiutare a ripararle e approfittarne per derubare i malcapitati. Un piano ingegnoso quello messo in atto a Roma da tre cittadini stranieri, che però sono stati scoperti dai carabinieri e arrestati con l"accusa di furto aggravato.Il fatto è avvenuto ieri mattina ad opera di un marocchino di 37 anni e di due algerini di 37 e 35 anni, tutti con precedenti. Sembra che tutto fosse stato ...