Argentina | nuovo accordo con l' Fmi per uscire dalla crisi economica

Pres. Argentina : 'Messi tornerà. Nuovo ct? Sarà il migliore del mondo' : Sul Nuovo ct : 'Ringrazio Scaloni perché ci ha messo la faccia in un momento molto difficile, ma tutti vogliamo portare qui il migliore tecnico del mondo . A fine anno diremo di chi si tratta'.

Come ha fatto l'Argentina a finire - di nuovo - a un passo dal fallimento : ... lo sappiamo e sappiamo che gli argentini stanno attraversando un periodo difficile, e siamo convinti che invertiremo rapidamente questa situazione', ha detto il ministro dell'Economia Nicolas ...

Nuovo ct dell'Argentina entro fine 2018 e Messi 'tornerà' : Roma, 26 set., askanews, - L'Argentina sceglierà entro la fine del 2018 il nome del Nuovo commissario tecnico della Nazionale. A dirlo è il presidente della Federcalcio argentina, Afa,, Claudio Tapia. ...

Fmi rimanda tranche da $3 miliardi per Argentina - peso crolla a nuovo minimo record : Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe deciso di rimandare l'erogazione della tranche di aiuti del valore di $3 miliardi all'Argentina: tranche che fa parte dei $50 miliardi di bailout concordati a ...

Argentina di nuovo a rischio : possibile default in stile 2002 : Debolezze vecchie e nuove hanno costretto l'Argentina a chiedere risorse al Fondo monetario internazionale. Ma l'accordo sottoscritto potrebbe portare a un avvitamento della crisi economica. E rendere concreto il rischio di un default in stile 2002...

Lacrime e sangue per l'Argentina di nuovo soffocata dalla crisi. La situazione : Lo stesso ministro argentino delle Finanze, Nicolás Dujovne, ha ammesso che il tasso di cambio attuale è troppo 'deprezzato' per le 'potenzialità' che offre l'economia del paese sudamericano.

Argentina in crisi : l'incubo di un nuovo default : Inflazione e debito pubblico fuori controllo rendono il paese sempre più povero. Ma riforme, aiuti esterni e fiducia possono evitare il collasso

La crisi dell'Argentina : nuovo crollo del peso - : Finanza & Dintorni La crisi dell'Argentina: nuovo crollo del peso e tassi al 60%. Un film già visto, ormai 17 anni fa. Ecco cosa sta accadendo, per tutti.

Emergenza Argentina : nuovo crollo del peso - la Banca centrale alza i tassi al 60% : L'Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso: la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Oggi è crollata fino ...

Argentina - Maradona : 'Il nuovo ct? Strano che non ci sia il mio nome tra i candidati' : Oggi è presidente della Dinamo Brest, club bielorusso, ma a Diego Armando Maradona sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato anche per la panchina dell'Argentina, per il momento affidata ad ...

Argentina - interregno Scaloni-Aimar : poi verrà scelto il nuovo Ct : Non ha senso correre a scegliere un allenatore pensando alla Copa América e non oltre, come la prossima Coppa del Mondo. Tra novanta giorni dobbiamo avere un progetto", ha dichiarato il vice ...

Argentina - la Federcalcio prende tempo per il nuovo ct : Aimar e Scaloni possibili traghettatori : Dopo il deludente mondiale di Russia 2018, concluso con il ko per 4-3 agli ottavi di finale contro la Francia, l'Argentina non nominerà a breve un nuovo ct, che sostituirà Jorge Sampaoli, ma aspetterà ...