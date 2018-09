Arancia meccanica nella villa | preso a Caserta il quarto uomo

Arancia meccanica a Lanciano - 3 arresti : Chieti, 26 set. (AdnKronos) - Tre fermi per lacruenta rapina - stile 'Arancia meccanica' - avvenuta a Lanciano nella villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Secondo gli investigatori, i tre potrebbero costituire il braccio operativo della banda, mentre si sta stringendo il cerchio attorno a una quart

Arancia meccanica in villa : 'Una raffica senza fine di pugni in faccia - ero sicuro di morire' : LANCIANO - 'Ho visto una luce fioca nel corridoio, credevo fosse mia moglie e invece in un attimo mi è arrivata una raffica di pugni in faccia, è stata una macelleria. Sono ancora terrorizzato, sono ...

Rapina all'Arancia meccanica - sequestrano famiglia e tagliano lobo orecchio alla moglie : Chieti - È caccia ai quattro malviventi che questa notte si sono accaniti contro il chirurgo Carlo Martelli, presidente della Anffas Onlus locale, e la moglie Niva Bazzan, aggrediti e legati intorno alle 4 del mattino nella loro abitazione in località Villa Carminiello a Lanciano. Si ipotizza, secondo le prime informazioni, anche la presenza di un quinto bandito che forse fungeva da palo. I feriti sono sottoposti a cure ...

Rapina in villa a Lanciano - il fratello del chirurgo : 'Arancia meccanica fa ridere in confronto' : 'Quel film, 'Arancia meccanica' forse fa ridere in confronto a quello che hanno fatto alle persone, anche perché c'era un ragazzo disabile e hanno frugato anche nella sua stanza. Fortunatamente non lo ...

