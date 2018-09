Aquarius | Parigi attacca l' Italia | ' Unica in Ue a bloccare le cose'

Aquarius - Parigi : Ue lavora unita ma Italia blocca : Nel caso dell'Aquarius, "non è l'Europa che ha bloccato le cose, ma come al solito l'Italia. Risultato: gli europei, vale a dire i maltesi, gli austriaci, i tedeschi, gli spagnoli, i portoghesi, i ...

Nave Aquarius a Marsiglia - no di Parigi : 11.06 "Per ora, la Francia dice no": il ministro francese dell'Economia Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell' Ong Sos Méditerranée di aprire il porto di Marsiglia alla Nave Aquarius con 58 migranti a bordo. "Ci sono regole europee: una barca che trasporta migranti deve attraccare alla costa europea più vicina, ma oggi non è il porto di Marsiglia quello ...

Aquarius - Parigi : serve soluzione europea : 21.25 Il governo francese risponde in modo evasivo alla richiesta dell'Ong Sos Méditerranée di accogliere i 58 migranti attualmente bordo della nave Aquarius nel porto di Marsiglia. "Cerchiamo una soluzione europea secondo il principio del porto sicuro più vicino", dicono fonti vicineal premier, Edouard Philippe, citate da BFM-TV.

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...