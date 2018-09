Aquarius 2 | le ong chiedono agli Stati Ue di offrire una bandiera | “Migranti come ostaggi”

Aquarius - i migranti a Malta poi divisi tra Francia - Spagna - Germania e Portogallo. L'Ong : «Maltempo - fate presto» : I 58 migranti dell'Aquarius saranno sbarcati in acque internazionali, trasferiti a Malta e distribuiti in quattro Paesi Ue Francia, Spagna, Germania e Portogallo. Lo ha reso noto il governo...

Aquarius - l’Ong accusa Salvini : “Dice bugie - da lui menzogne su Panama” : Mentre la nave Aquarius chiede alla Francia di aprire il porto di Marsiglia per far sbarcare 58 migranti, Sos Mediterranee accusa il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, definendo "bugie" le sue parole quando afferma che l'Italia non ha esercitato pressioni su Panama per rimuovere la bandiera del Paese dall'imbarcazione.Continua a leggere

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...

Aquarius 2 - scontro tra Ong e governo. Panama cancella la nave dai registri navali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 23 settembre la nave Aquarius 2 ha tratto in salvo 47 persone al largo della costa libica e, nelle stesse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che Panama ha deciso di cancellare l’imbarcazione dai registri navali, rendendone più complessa la navigazione o, come si dice in gergo, lasciandola senza bandiera. Sul giornale online ...

PANAMA BLOCCA Aquarius 2 : SALVINI NEGA PRESSIONI GOVERNO/ Ultime notizie migranti - ong 'ancora morti in mare' : AQUARIUS 2 salva 50 migranti e SALVINI rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Panama blocca la nave Aquarius. La Ong : «Scelta per le pressioni dell’Italia» : Nelle stesse ore in cui l’equipaggio completa una operazione le autorità centramericane si apprestano a cancellarla dai suoi registri navali. l’ultima ong rimasta rischia di diventare un vascello pirata