Apple Watch Serie 4 passato al vaglio da iFixit

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Il nuovo Apple Watch Series 4 ha la eSIM integrata e l’unico operatore che permette di usarlo al 100% è Vodafone con il piano tariffario OneNumber Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber Il nuovissimo smartWatch di Apple, l’Apple Watch 4 tra le tante novità introdotte ha l’esclusiva eSIM che permette di usare l’orologio […]

Teardown Apple Watch 4 : Bello fuori - bello dentro : Già smontato il nuovo Apple Watch 4 che mostra come all’interno sia bellissimo e ben assemblato in pochissimo spazio Teardown Apple Watch 4: bello fuori, bello dentro iFixit ha smontato il nuovo Apple Watch 4 e mostra come Apple curi moltissimo l’assemblaggio che è curato nei minimi particolare e Watch Series 4 è bello fuori […]

Caricabatteria combinato iPhone e Apple Watch : quale comprare : Uno degli accessori più interessanti e particolare da abbinare allo smartphone è proprio lo smartWatch. Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile rispondere alle chiamate, dare un’occhiata alle notifiche ricevute, controllare i passi e fare molto altro ancora direttamente dal polso senza tirar fuori il telefono dalla tasca dei jeans o dalla borsa. Il miglior compagno “di avventura” dell’iPhone è senza dubbio ...

Apple Watch : come funziona il rilevamento delle cadute : Durante il tradizionale keynote annuale di Apple dedicato ai nuovi iPhone è stata presentata anche la serie 4 di Apple Watch. Questa nuova gamma di accessori è stata studiata tutta intorno al monitoraggio della salute e fra le feature che spiccano maggiormente, oltre al sistema per eseguire un ECG, troviamo il rilevamento delle cadute. Di cosa si tratta Questa volta gli ingegneri Apple sono stati coinvolti in uno studio alquanto bizzarro, non ...

Apple Watch : come usare “alza per parlare” con Siri : WatchOS 5 ha portato con sé diverse novità rispetto alle versioni precedenti riuscendo a catalizzare senza particolari difficoltà l’attenzione degli utenti. Il nuovo sistema operativo, unito alla presentazione di Apple Watch Serie 4, sembra infatti aver superato in popolarità anche i nuovi iPhone, con ordini molto più alti rispetto al passato. Fra le nuove funzionalità spicca sicuramente la possibilità di utilizzare la modalità “alza ...

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...

Wind : arrivano iPhone Xs - iPhone Xs Max e Apple Watch Series 4 GPS : Roma, 24 set., askanews, - Wind annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la comunicazione, il fitness e la salute. ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Avete da sempre desiderato di allenarvi ascoltando la musica in streaming direttamente dal vostro Apple Watch? Oppure siete stanchi di non poter chiamare e rispondere direttamente dal vostro smartWatch? Con Apple Watch 4 e Vodafone finalmente il sogno diventa realtà. Con il servizio Vodafone OneNumber potrete telefonare, utilizzare Internet e ascoltare la musica in streaming anche quando lo smartWatch non è connesso all’iPhone. Volete ...

Caricatore Apple Watch : i migliori da comprare : Può capitare che il Caricatore del proprio Apple Watch, in seguito alla normale usura e agli anni, si rompa lasciandoci nel panico più totale. Quando si parla di concentrati di tecnologia cosi costosi è bene stare tranquilli. Le soluzioni alternative sono e saranno sempre disponibili. Se i negozi cittadini o le grandi catene non possono aiutare in un caso come questo, sicuramente Amazon avrà la soluzione e non solo una. Vediamo quindi quali sono ...

Elettrocardiogramma su Apple Watch 4 - quando in Italia? - : quando Apple Watch potrà rilevare l'Elettrocardiogramma in Italia? Apple ha la ferma intenzione di portare la funzione ECG in tutto il mondo. Questo ci è stato comunicato durante la presentazione ...

Apple Watch adesso supporta anche Audible : L’ultimo aggiornamento di Audible ora ti permette di scaricare l’app sul tuo Apple Watch ed ascoltare tutti i tuoi audiolibri senza più portarti dietro il tuo iPhone. Audible ora streaming su Apple Watch Come sappiamo però, il device da polso Apple non permette ancora lo streaming da applicazioni di terze parti. Per far sì che possiate ascoltare quello che volete tramite Audible, dovete prima di tutto sincronizzare i libri scelti tramite il ...

Apple Watch 4 - connessione 4G in Italia con offerta Vodafone : costo e come funziona - Smartwatch già introvabile? : Apple Watch 4, anche in Italia è disponibile la connessione 4G Foto Usa Today Apple Watch 4, connessione 4G in Italia con offerta Vodafone: costo e come funziona - SmartWatch già introvabile? Da ...