Antitrust | la finanza nei supermarket | si indaga su ‘cartello’ per strozzare i

(Di giovedì 27 settembre 2018) Ogni giorno in Italia si buttano 13mila quintali di pane fresco. Colpa delle abitudini degli italiani? In minima parte, perché il monumentale spreco è più probabilmente il frutto avvelenato di un “cartello” tra big della distribuzione che, grazie a contratti-capestro, strozza i panificatori e contribuisce ad alimentare lo sperpero. Per accertarlo la Guardia dioggi ha bussato alle porte di queste catene della grande distribuzione: Auchan, Carrefour, Conad, Coop Italia, Esselunga ed Eurospin. Il blitz è stato condotto da sei team ispettivi su mandato dell’per verificare la presunta pratica sleale: le catene si sarebbero accordate tra loro per imporre un trattamento “a strozzo” dei produttori di pane fresco, solitamente piccole imprese artigiane con pochi dipendenti, che impone loro produzioni sovradimensionate, anche a ridosso delle chiusure, nonché di ritirare ...