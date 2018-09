Antitrust avvia sei istruttorie nei confronti delle principali catene della GDO

TicketOne - l'Antitrust avvia istruttoria : Vendita dei biglietti per i concerti di musica dal vivo, avviata istruttoria nei confronti di TicketOne. l'Antitrust mette di nuovo nel mirino TicketOne Spa

TicketOne - l’Antitrust avvia istruttoria : (Immagine: pixabay/CC) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato di avere deliberato, nelle riunione di giovedì 20 settembre, l’avvio di un’istruttoria per accertare l’abuso di posizione dominante della società TicketOne e della sua controllante, la società tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA (qui il testo del provvedimento). TicketOne, leader nel mercato dei servizi di ticketing per eventi di ...

L'Antitrust avvia un'istruttoria su TicketOne : L'Antitrust accende un faro su TicketOne. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di un'istruttoria per accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante della ...

Ticketone - l'Antitrust avvia un'istruttoria per abuso di posizione dominante : l'Antitrust avvia un'istruttoria per accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante della società Ticketone e della sua controllante, la società tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA. L'ipotesi ...

Ryanair : Antitrust avvia procedimento su costi bagagli : ...nostro esposto a portare l'antitrust ad aprire una istruttoria " spiega il Codacons " nelle settimane scorse avevamo presentato un dettagliato esposto chiedendo all'Autorità di verificare la politica ...

Ryanair - l'Antitrust avvia un procedimento sui costi dei bagagli - : L'Authority apre un'indagine sulla nuova policy della compagnia irlandese. Il sospetto è che comporti costi occulti in grado di alterare la comparazione con gli altri vettori. Nel frattempo, David ...

L'Antitrust avvia una procedura sui costi del bagaglio imposti da Ryanair : Roma, 20 set., askanews, - L'antitrust ha avviato una procedura nei confronti di Ryanair per pratiche commerciali scorrette. Nel mirino dell'Autorità la nuova policy della compagnia aerea in merito al ...

Amazon - Antitrust Ue avvia indagine su utilizzo dati rivenditori : Roma, 19 set., askanews, - La Commissione europea ha puntato i riflettori di Amazon, in particolare sui dati che raccoglie dai vari rivenditori esterni che operano tramite il suo portale. E con i ...

L'Antitrust avvia istruttoria contro Sky e i trucchi di Dazn : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...

Calcio : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di SKY e DAZN : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumator i, due procedimenti istruttori per presunte ...

Calcio : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di SKY e DAZN : L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumator i, due procedimenti istruttori per presunte pratiche ...

"Dazn non si vede" l'Antitrust avvia un'indagine : nel mirino anche Sky : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori per "presunte pratiche commerciali...

Antitrust - avviata un’istruttoria nei confronti di Sky e DAZN : L'Autorità ha avviato un'istruttoria al fine di verificre se le due emittenti abbiano posto in essere pratiche commerciali scorrette e dannose per il consumatore. L'articolo Antitrust, avviata un’istruttoria nei confronti di Sky e DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : l'Antitrust avvia istruttorie su Sky e Dazn : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e di Perform Investment Limited e Perform Media Services (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale Dazn) con riferimento alla ...