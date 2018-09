Angelina Jolie e Brad Pitt Lei lo rivuole? No | è una fake news

Brad Pitt - una tregua da Angelina Jolie dopo il divorzio : Tra Bad Pitt e Angelina Jolie non scorre buon sangue. Il divorzio tra i due è stato piuttosto burrascoso e, dopo un'accesa battaglia in tribunale tra accuse e colpi bassi, l'ex coppia d'oro di ...

Angelina Jolie pentita di aver amato Brad Pitt : Angelina Jolie e Brad Pitt sempre più lontani, quella che è un tempo era una storia d' amore ammirata e invidiata, si è trasformata in una guerra tra le parti. L'attrice avrebbe ingaggiato una lunga ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia/ “Amo Angelina Jolie - se è riuscita lei a chiudere la sua storia….” : Giulia De Lellis sul red carpet del Festiva di Venezia indossa un abito Blumarine e scatena le critiche: il giornalista Gabriele Parpiglia risponde alle polemiche.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:37:00 GMT)

Giulia De Lellis a Venezia : «Io - come Angelina Jolie» : «Una emozione incredibile, quasi indescrivibile». Non ci possono essere altre parole per Giulia De Lellis, approdata dalla televisione al Lido, per sfilare per la prima volta sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia. «Le mie ragazze sono venute da tutta Italia a sostenermi. Mi trattano come se fossi una loro amica e per questo mi sento confortata», confida l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Vanityfair.it. LEGGI ...

Angelina Jolie - due anni al singolare : Questo articolo è tratto dal numero 35 di Vanity Fair in edicola fino al 4 settembre 2018. Quando il tuo nomignolo di coppia (BrAngelina) è il più famoso al mondo, tornare alla prima persona singolare non è facile. Angelina Jolie, 43 anni, nei quasi due che la separano dall’annuncio choc di divorzio (l’«anniversario» cade il 20 settembre), c’è riuscita così. LEGGI ANCHEDentro il divorzio Pitt-Jolie: quanto costa la vita dorata dei sei figli Ha ...

Salt / Su Tv8 il film con Angelina Jolie (oggi - 30 agosto 2018) : Su Tv8 va in onda oggi, 30 agosto 2018, il film Salt che vede protagonista la splendida attrice Angelina Jolie. Nel cast troviamo anche Liev Schreiber e Corey Stoll (oggi, 30 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Angelina Jolie - c’è una nuova donna al suo fianco (nel divorzio con Brad Pitt) : Non è detto che finiremo la nostra battaglia con al fianco la stessa compagna con cui l’avevamo iniziata. E arriva la conferma che sì, tra Angelina Jolie e il suo (ex) avvocato divorzista Laura Wasser la storia è giunta al capolinea, e che il premio Oscar, nella causa con Brad Pitt e per il bene della sua famiglia, è passata a nuovi fascicoli con il legale Samantha Bley Dejean, a capo ormai di tutta la trattativa. LEGGI ANCHEDentro il ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - accordo sull'affidamento dei figli / La tregua in attesa del divorzio : Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente trovato un accordo sull'affidamento dei loro sei figli: i dettagli non sono stati resi noti, ma si tratterebbe di un piano "molto dispendioso"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:37:00 GMT)

Angelina Jolie - invidiosa delle attività filantropiche di Amal Clooney : una tra le attrici più amate dal pubblico, è una donna dai sani principi che si prodiga nell'aiutare i più deboli, ma secondo una fonte vicino ad Angelia Jolie , l'attrice sarebbe invidiosa delle ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - continua la guerra per la custodia dei figli : Nuovo capitolo nell’infuocata battaglia legale per il divorzio dei BrAngelina e la custodia dei sei figli dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Un giudice ha stabilito che Angelina Jolie deve far vedere di più i figli a Brad Pitt, per la precisione “quattro ore a giorni alterni quando i ragazzi vanno a scuola e dodici ore a giorni alterni in quelli non scolastici”. Brad Pitt e Angelina Jolie verso il ...

Angelina JOLIE/ È guerra con Brad Pitt : i figli non vogliono più vederlo : ANGELINA JOLIE e Brad Pitt si dichiarano guerra: lei lo allontana dai figli, lui la giudica "ingrata". La JOLIE avrebbe sperperato un assegno da otto milioni di dollari.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:30:00 GMT)