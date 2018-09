Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover

Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici - anteprime automatiche una nuova icona : L'aggiornamento alla versione 3.6 di Messaggi Android porta la ricerca intelligente annunciata qualche giorno fa, una gestione migliore delle anteprime e una nuova icona L'articolo Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici, anteprime automatiche una nuova icona proviene da TuttoAndroid.

Toyota - Infotainment presto compatibili con Android Auto : Anche la Toyota aggiungerà la compatibilità con Android Auto alle proprie vetture. Il costruttore nipponico ha da sempre respinto l'integrazione del sistema operativo di Google, ritenendolo una potenziale minaccia alla sicurezza dell'elettronica di bordo.Esigenze di mercato. Secondo quanto affermato da una fonte interna al marchio ad Automotive News, presto il gruppo Toyota consentirà ai dispositivi Android di connettersi direttamente ...

Android Auto e Android 9 Pie - il rapporto ancora non decolla : ecco i problemi risolti e quelli da risolvere : Gli Automobilisti che trascorrono molto tempo in Auto e utilizzano di frequente Android Auto farebbero meglio a sperare che Android 9 Pie tardi

Secondo Bloomberg - Toyota ha detto sì ad Android Auto. Si attende l'annuncio : La posizione del brand giapponese su Android Auto, a sentire Bloomberg, potrebbe cambiare presto, anzi sarebbe già cambiata.

Apple Music supporta Android Auto con il nuovo aggiornamento : Gli sviluppatori di Apple Music, proprio durante gli scorsi giorni, hanno rilasciato un nuovo importante aggiornamento dell'applicazione ufficiale: numerosi sono stati i miglioramenti apportati. La […]

Android Pie : netto miglioramento dell'autonomia : Google, con Android 9.0 Pie, ha apportato numerose ottimizzazion, in particolar modo per quanto riguarda il sistema energetico della nuova versione del robottino verde. Queste parole sono sicuramente conosciute dagli utenti in quanto ad ogni nuova versione sia di Android sia di iOS, viene sempre fatta la promessa di migliorare l'autonomia ma nella maggior parte dei casi non è stata realmente mantenuta. Android Pie, la "P" sta ...

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia

LG G7 ThinQ va poco d'accordo con Android Auto : a farne le scarpe - ahinoi - è la sicurezza : Android Auto è uno di quei sistemi che dovrebbe essere sempre impeccabile. Invece è uno di quei software ad aver dato più da pensare

Come configurare Android Auto : Nel 2014, Google ha annunciato Android Auto. Si tratta di uno standard basato su smartphone che permette di proiettare il sistema operativo Android del telefono sul display touchscreen della propria vettura di ultima generazione. Per i meno esperti, abbiamo deciso di realizzare questa guida in cui vi spieghiamo Come configurare Android Auto in maniera semplice e veloce per utilizzarlo nella vostra vettura. Grazie a questa piattaforma e a uno ...

Android Auto è disponibile in più di 500 modelli - ma Apple CarPlay cresce più rapidamente : Lo scorso ottobre erano più di 400 i modelli su cui era possibile trovare Android Auto, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta

Android Auto è attualmente non compatibile con i dispositivi Android One : Google ha dichiarato che Android Auto è attualmente non compatibile con gli smartphone dotati di sistema Android One, sebbene su alcuni di questi dispositivi funzioni […]

Sony annuncia XAV-AX3005DB e AX1000 - compatibili con Android Auto : Sony annuncia a IFA 2018 i nuovi sistemi XAV-AX3005DB e XAV-AX1000 per l'Automobile, compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Scopriamo caratteristiche, prezzi e disponibilità.

Android Auto ha problemi a riprodurre la musica via Google Assistant : Un bug di sistema di Google Assistant rende vano chiedere ad Android Auto con i comandi vocali la riproduzione di un brano musicale via Google Play Music secondo varie testimonianze. Il problema è esteso e coinvolge vari aspetti dell'assistente di Google ma il team di Big G è già al lavoro per sistemare il tutto.

Apple Music sarà integrato in Android Auto - test in corso : Apple Music si aggiorna alla versione 2.6.0 beta e include l'integrazione con Android Auto. Se i test privati procederanno senza intoppi, la novità potrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane: ecco il changelog completo.