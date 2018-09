Android 9 Pie offrirà presto un modo per vedere quali app hanno le notifiche bloccate

Quanti vantaggi per la connettività dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : Stanno emergendo moltissime novità riguardanti lo sviluppo software di modelli come il Samsung Galaxy S8 ed il Note 8 in questi giorni. Sul primo già in giornata abbiamo avuto modo di parlarvi di un porting inatteso in merito all'ultimo aggiornamento ufficiale messo a disposizione dal produttore coreano, ma più in generale da oggi 27 settembre sappiamo che entrambi potranno assicurare alle rispettive utenze un valore aggiunto non di poco conto ...

Evitare figuracce con la suoneria a causa di Android Pie sarà possibile in futuro - ora è ufficiale : Ci sono novità apprezzabili da prendere in considerazione a partire da oggi 26 settembre, in merito ai prossimi sviluppi dell'aggiornamento Android Pie. Probabilmente non toccheremo con mano la funzione con la prima release, ma finalmente sarà possibile Evitare figuracce a causa della suoneria. Come? Non tutti sanno che tra le novità ufficializzate attraverso il sistema operativo ce ne sono alcune ritenute piuttosto scomode, come quella di poter ...

L’arrivo di Android 9 Pie sui Nokia è in ritardo a causa di alcuni bug : L'aggiornamento ad Android 9 Pie per i dispositivi Nokia è in ritardo a causa di alcuni bug, ma potrebbe comunque arrivare a settembre. L'articolo L’arrivo di Android 9 Pie sui Nokia è in ritardo a causa di alcuni bug proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Power riceverà Android 9 Pie beta il mese prossimo : Motorola One Power, al momento un'esclusiva del mercato indiano, riceverà una prima versione beta di Android 9 Pie a partire dal prossimo mese. L'articolo Motorola One Power riceverà Android 9 Pie beta il mese prossimo proviene da TuttoAndroid.

Disponibile per Xiaomi Mi 8 il firmware di Google Pixel 2 XL basato su Android 9 Pie : Da pochissimo il modding offre un'opportunità in più ai possessori di Xiaomi Mi 8 con una ROM che porta l'esperienza di Pixel 2 XL sul top di gamma cinese L'articolo Disponibile per Xiaomi Mi 8 il firmware di Google Pixel 2 XL basato su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Evernote si aggiorna alla versione 8.4 con i modelli integrati e il supporto ad Android 9 Pie : Il team di Evernote ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 8.4. Ecco cosa è cambiato L'articolo Evernote si aggiorna alla versione 8.4 con i modelli integrati e il supporto ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Android Auto e Android 9 Pie - il rapporto ancora non decolla : ecco i problemi risolti e quelli da risolvere : Gli Automobilisti che trascorrono molto tempo in Auto e utilizzano di frequente Android Auto farebbero meglio a sperare che Android 9 Pie tardi L'articolo Android Auto e Android 9 Pie, il rapporto ancora non decolla: ecco i problemi risolti e quelli da risolvere proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : già in funzione la novità che porta Android 9.0 Pie nei messaggi : WhatsApp, il sistema di messaggistica più famoso al mondo sta aggiungendo giorno dopo giorno tante novità che sembrano poter avvantaggiare gli utenti nell'uso quotidiano per lo scambio di conversazioni con amici o anche con colleghi di lavoro. Dopo aver visto la possibilità di segnare come letto un determinato messaggio direttamente nelle notifiche ecco che gli utenti potranno d'ora in poi "espandere" una determinata notifica mostrando, se ...

Android compie 10 anni : ecco la sua storia : Qualche versione del suo software può essere trovata in circa 2,3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo e sta alimentando una rivoluzione tecnologica in paesi come l'India e la Cina. Mentre entra ...

È il momento di aggiornare OnePlus 6 ad Android 9 Pie : OnePlus ha annunciato il lancio dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per OnePlus 6 che porta come prima novità l’adeguamento della versione dell’interfaccia che da questo update assumerà lo stesso numero della versione dell’OS di Google. Dunque, arriva OxygenOS 9.0 per l’ultimo top di gamma dell’azienda cinese. Android 9 Pie su OnePlus 6: come e quando Sul forum ufficiale dell’azienda è presente il ...

OnePlus 6 con Android 9.0 Pie è uno spettacolo - ecco le novità in video : Il nostro OnePlus 6 si è svegliato con una notifica importantissima, è arrivato Android 9.0 Pie. L'abbiamo installato ed è fantastico, guardate in video tutte le novità L'articolo OnePlus 6 con Android 9.0 Pie è uno spettacolo, ecco le novità in video proviene da TuttoAndroid.

Bel segnale Huawei sull’aggiornamento Android Pie? Test Huawei Mate 10 Lite sorprendente : Sorprende non poco in queste ore una notizia che coinvolge il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite e che potrebbe aprire scenari estremamente interessanti per moltissimi prodotti disponibili sul mercato, in riferimento alla complessa compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come abbiamo notato anche pochi giorni fa, parlandovi della seconda beta ufficiale per il pacchetto software, fino a questo momento si è ragionato come ...

Novità per le notifiche di WhatsApp : l’ultima beta dialoga con Android Pie 9.0 : Nell'ultima beta di WhatsApp per Android è stata introdotta un'importante Novità per quanto riguarda il sistema delle notifiche, a bordo degli smartphone equipaggiati con Android 9.0 Pie. La caratteristica è stata sviluppata proprio nella più recente major-release dell'OS mobile di Google, ed implica una modalità inedita di visualizzazione delle immagini e degli sticker all'interno del menu a tendina del sistema di notifiche. Volendo fare un ...