Andrew Wardle | il nato senza pene perde la verginità Ma finisce malissimo

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 settembre 2018)è noto a tutti come ‘l’uomo’.con una malformazione, lo scorso giungo è stato sottoposto con successo alla fase finale di un’operazione di impianto delche è costata ben 50.000 sterline. Dopo l’intervento avvenuto presso l’Ospedale universitario di Londra venerdì 22 giugno, gli è stato dato il via libera dai medici per avere rapporti sessuali per la prima volta nella sua vita. L’unico inconveniente è che il 44enne avrà un’erezione perenne per i successivi 10 giorni come prova, prima che il suo impianto venga ‘disattivato’. I medici avevano detto adche prima di fare sesso con la fidanzata Fedra Fabian, avrebbe dovuto aspettare sei settimane. Ovviamente il 44enne era impaziente di avere rapporti e al Daily Mail aveva riferito: “Sono molto emozioma penso che fare sesso per la prima volta sia un problema ...