Andrea Mura | la Camera approva le dimissioni del deputato velista del M5s

Ok della Camera alle dimissioni del velista grillino Andrea Mura : Roma, 27 set., askanews, - Approvate dalla Camera le dimissioni di Andrea Mura, il deputato 'velista', eletto con il M5s in Sardegna, finito poi nel mirino per il suo alto tasso di assenze e dunque ...

Andrea Mura - la Camera approva le dimissioni del deputato-velista : La Camera ha approvato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il M5S e poi espulso dal Movimento perché accusato di aver fatto troppe assenze in Aula, in quanto impegnato con la sua attività di velista. 295 i voti favorevoli, 181 quelli contrari. Mura, che non era presente alla seduta , ha inviato una lettera per ribadire e spiegare le sue dimissioni. L'articolo Andrea Mura, la Camera approva le dimissioni del deputato-velista ...

M5S : si è dimesso Andrea Mura - il 'deputato velista' : Il deputato Andrea Mura ha rassegnato le sue dimissioni dal Parlamento italiano: nei giorni scorsi era esploso il suo caso, dopo essere stato messo “sotto accusa” per aver fatto registrare un altissimo tasso di assenza dai lavori della Camera. In pratica, secondo quando riportato dall'Ansa, aveva saltato 289 votazioni su 296. Le dimissioni presentate con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico Dopo essere stato espulso dal gruppo del ...

Ex M5S. Andrea Mura si dimette dal Parlamento : E’ stato ribattezzato il deputato velista. Ora Andrea Mura ha scelto di dimettersi dal Parlamento. La decisione è maturata dopo le

Andrea Mura si è dimesso dal Parlamento : Andrea Mura, il deputato-"velista" eletto nel Movimento 5 Stelle si è dimesso da parlamentare. Lo stesso Mura ha reso nota la sua decisione condividendo sul proprio profilo Facebook la lettera scritta e spedita a Roberto Fico. Mura era stato espulso dal Movimento 5 Stelle con l'accusa di assenteismo, alla quale il velista sardo aveva replicato contrattaccando il Movimento che, a suo dire, era ben consapevole al momento della candidatura della ...

Il deputato-velista Andrea Mura si dimette : 'Sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti' : Torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno, il sacrificio e " da buon sardo la parola data'. Andrea Mura era stato espulso dal Movimento ...

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : "Contro di me un linciaggio" | Di Maio pronto a fargli causa : Mura nega le accusedi assenteismo: "Sono mancato solo a sette sedute per impegnisul territorio o malattia"

Dopo le dimissioni Di Maio vuole fare causa ad Andrea Mura per danno d’immagine : Il capo politico del Movimento Luigi Di Maio vuole avviare una causa contro Andrea Mura il deputato assenteista che si è dimesso questa mattina con una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico.Continua a leggere

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : 'Linciaggio mediatico' - Di Maio pronto a far causa : ... torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno e il sacrificio e - da buon sardo - la parola data". Una promessa: "continuerò le mie ...

