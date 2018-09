Ancora un pari per il Milan | a Empoli finisce 1-1

"Vittorio Parigini e Sara Affi Fella stanno Ancora insieme" ma il calciatore smentisce : Ormai il Sara Affi Fella gate si sta sempre più allargando a continui colpi di scena. L'ultimo in ordine di tempo è di ieri sera, quando Vittorio Parigini dopo qualche mese di relazione, via social ha messo la parola fine alla storia con l'ex tronista di Uomini e Donne al centro delle polemiche per il caso che la coinvolge.Oggi si aggiunge un'altra voce, quella del migliore amico di Nicola Panico che sul suo profilo Instagram ha lanciato ...

Bari violenta - Ancora spari in strada : A Bari è ancora una volta Far West. Un uomo di 36 anni è stato infatti ferito a colpi d'arma da fuoco in via Puglia , nel quartiere periferico 'San Paolo'. L'uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma ...

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain Ancora a segno - pari beffa di Rigoni : Il terzo gol consecutivo di Higuain non basta al Milan: Rigoni, nel recupero, beffa la squadra di Gattuso. È 2-2 a San Siro tra i rossoneri e l'Atalanta nel posticipo delle 18 della quinta giornata di ...

Ancora spari a Napoli - ferito un 13enne : 22.30 Una sparatoria in pieno centro a Napoli ha scatenato il panico e ferito un ragazzino di 13 anni, medicato e dimesso. Il bambino, figlio del titolare di un' agenzia di scommesse, è stato colpito di striscio da un proiettile allo zigomo. Almeno 6 i colpi di pistola esplosi da due uomini in scooter. Il raid intimidatorio probabilmente aveva come bersaglio l'agenzia di scommesse, a quell' ora piena di persone intente a puntare sulle partite ...

DYBALA Ancora IN PANCHINA? / Juventus-Sassuolo - Zamparini : "A gennaio va in Spagna. Allegri fa il fenomeno" : Juventus-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ANCORA dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Volley : l'Italia Under 19 batte Ancora le pari età dell'Olanda : DARFO BOARIO TERME, BRESCIA,- Nel terzo ed ultimo incontro amichevole contro le pari età olandesi l' Italia Under 19 Femminile ha ribadito la propria superiorità sulla formazione orange centrando la ...

Ancora spari contro migranti : operaio indiano ferito da piombini : L'uomo era in bicicletta quando è stato colpito. E' il terzo episodio in poco tempo che avviene nella zona

Germania - è Ancora bufera su Ozil! Hoeness attacca : 'lo fanno apparire forte - ma è scarso! Löw non l'ha nemmeno...' : Il presidente del Bayern Monaco, Ulrich Hoeness, ha criticato aspramente Mesut Ozil per il suo atteggiamento in campo dopo la brutta figura al Mondiale di Russia 2018 Dopo il Mondiale di Russia 2018, ...

Como - muscoli Ancora da scaldare Test "alla pari" contro la Pro Sesto : Sei settimane di lavoro, questo è il tempo ideale secondo mister Marco Banchini per poter arrivare pronti al campionato. Ora siamo alla quarta, e direi che le cose stanno procedendo piuttosto bene . ...

Andreas Muller Ancora insieme a Veronica Peparini. Nuovo avvistamento : Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Andreas Muller e la maestra di ballo Veronica Peparini potrebbero avere una storia. La notizia non è stata confermata dai protagonisti in questione ma sui social si parla di una vera e propria relazione documentata con alcuni scatti rubati e varie testimonianze. Questo dimostrerebbe che il matrimonio della Peparini con il marito Fabrizio Polli, da cui ha avuto anche due figli, Daniele e ...

Il primo mese di Buffon a Parigi : è Ancora il numero uno : «Buona la prima». È soddisfatto e lo ha scritto su Facebook Gigi Buffon dopo il debutto di domenica scorsa in Ligue 1, il massimo campionato francese, con la maglia del Paris Saint-Germain. L’ex capitano della Juventus, alla bella età di quarant’anni, sta battendo la concorrenza dei quotati Kevin Trapp e Alphonse Areola, gli altri portieri a disposizione della squadra Parigina. L’avventura francese del Gigi nazionale è iniziata esattamente un ...

Spari a Manchester - 10 feriti. Ancora ignoti i responsabili e le cause | : Indagini in corso per capire cosa sia successo nel quartiere di Moss Side, dove gli agenti sono intervenuti dopo che erano stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. I feriti, alcuni gravi, non sono in ...