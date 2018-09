Analisi Tecnica | Shanghai Index del 27 09 2018

finanza.lastampa

: Analisi Forex: #NZDUSD, duplici segnali di vendita fermano i compratori: Il rimbalzo favorito dal minimo arrotondat… - moneypuntoit : Analisi Forex: #NZDUSD, duplici segnali di vendita fermano i compratori: Il rimbalzo favorito dal minimo arrotondat… - finanza_com : RT @InvestimentiBNP: Appuntamento del giovedì con l'Analisi Tecnica. Cosa si prevede oggi sul #FTSEMIB? Scoprilo nel mini video! https://t.… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Chiusura del 27 settembre Lieve ribasso per lo SSE di, che chiude in flessione dello 0,54%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa diè in rafforzamento nel breve periodo, con ...