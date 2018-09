Analisi Forex | Euro Dollaro non sfonda 1 | 18 | brusca alba per cross EUR USD oggi

Analisi Forex : quotazione Corona Norvegese crolla - cambio Eur/Nok paga Norges Bank poco hawkish : La Norges Bank ha precisato che l'ottima performance dell'economia di Oslo è sostenuto anche dall'aumento della quotazione petrolio. Prezzi del greggio in rialzo significano affari d'oro per quello ...

Analisi Forex : GBP/USD al limite inferiore della resistenza a lungo termine : Anche altre impostazioni di politica monetaria come l'obiettivo di acquisto di asset sono state lasciate intatte. Dopo essersi mosso leggermente più in alto in una mossa di ginocchio, la coppia ...