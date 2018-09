Altro che vita attiva | siamo programmati per essere pigri

Roma-Frosinone - mamma mia che gol che ha fatto Pastore : Altro splendido colpo di tacco per l’argentino [VIDEO] : Il talento argentino segna il secondo gol di tacco della sua stagione, dopo l’Atalanta punisce anche il Frosinone allo stesso modo Assurdo gol di Javier Pastore, il trequartista argentino illumina l’Olimpico con una rete di tacco che lascia di stucco il Frosinone. La stessa prodezza fatta vedere contro l’Atalanta, segnale di come questi colpi siano routine per l’ex Psg. Applausi a scena aperta per il sudamericano, ...

Pallone d'Oro - l'indiscrezione : "Altro che Modric - è un altro il grande favorito" : Non sarebbe Luka Modric, bensì Antoine Griezmann il favorito per il Pallone d'Oro 2018: verrà consegnato lunedì 3 dicembre a...

Belen e Iannone perché si sono lasciati? Svelato il motivo : c’entra un Altro uomo : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, Svelato il motivo della separazione: c’è un altro uomo nella vita della showgirl Un gossip più che scottante è stato lanciato oggi nell’ultimo numero di Chi riguardo ai motivi che avrebbero spinto Belen Rodriguez e Andrea Iannone ad allontanarsi. Stando a quanto pubblicato dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, un […] L'articolo Belen e Iannone perché si sono lasciati? Svelato il motivo: ...

WTA Wuhan – Altro ko fra le big : Kvitova eliminata - sorride Pavlyuchenkova : Petra Kvitova eliminata dal torneo WTA di Wuhan: la tennista ceca sconfitta in rimonta da Anastasia Pavlyuchenkova Fuori una big dopo l’altra nel WTA di Wuhan. Dopo le sconfitte sorprendenti nei primi turni di Halep, Svitolina e Stephens, anche Petra Kvitova è stata costretta ad abbandonare il torneo cinese. La tennista ceca, attualmente numero 5 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta da Anastasia Pavlyuchenkova agli ottavi di ...

GdS 'Palermo - Altro che tris' : festa Brescia - i rosa continuano a sbandare : 'altro che tris'. Questo il titolo scelto dal per aprire la propria pagina sportiva e introdurre la cronaca di Brescia Palermo: i rosa perdono al Rigamonti ed è una prima sconfitta in campionato in cui i rosa pagano a caro prezzo gli errori difensivi, chiudendo la quarta gara consecutiva con almeno ...

MotoGp – Altro che nemici - Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marc…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’Altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGp – Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marquez Altro che nemici…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

Michael Kors compra Versace e un Altro gioiello del made in Italy se ne va. A quelli che restano - tenete duro : Anche gli americani imparano dai francesi a fare sistema e noi No. E così un altro gioiello del made in Italy se lo accaparrano gli americani. La Medusa e i suoi tentacoli tirano negli States. Prima di Michael Kors anche i due colossi francesi del lusso, Lvmh e Kering, avevano annusato la Medusa ma per loro il prezzo era troppo alto. Non per Kors anche se la sua maxivalutazione da circa 2 miliardi di dollari non è stata premiata da Wall Street ...

Altro che casting e talent scout : le future modelle si scovano su Instagram : Grazie a oltre un milione di foto pubblicate con questo hashtag, IMG Models ha scoperto nuovi talenti da tutto il mondo. Questo è accaduto perché il nuovo sistema di scouting ha aperto le porte del ...

Inter - Altro che Icardi : è Skriniar il top player della rosa - urge il rinnovo : Nell'Inter di Luciano Spalletti che ha cambiato diversi uomini rispetto all'ultima stagione, c'è un giocatore che, invece, è praticamente sempre stato in campo. Si tratta del centrale slovacco, Milan Skriniar, che lo scorso anno ha giocato tutte e trentotto le partite di campionato. In questa stagione, invece, il giocatore è stato tenuto a riposo solo all'esordio contro il Sassuolo, nel match perso al Mapei Stadium per 1-0, a causa di un ...

Di Maio parole di fuoco contro Renzi : “Assassino politico - Altro che statista” : Un Di Maio di fuoco contro il Jobs Act e chi lo ha fatto; Matteo Renzi “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si riferisce alla riforma degli ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - pace fatta? / Altro che Fabrizio Corona : la showgirl pensa ancora al pilota : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme? Altro che ritorno di fiamma con Fabrizio Corona: la showgirl pensa ancora al pilota, ecco perché(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:12:00 GMT)

“Ero marxista - poi ho capito che è un Altro il migliore dei mondi possibili” : [Per gentile concessione di Luiss Open pubblichiamo, di seguito, l'articolo di Maxime Sbaihi apparso sul quotidiano francese L’Opinion] Si può diventare liberali dopo essere stati marxisti? Mario Vargas Llosa ha le sue idee in proposito. Dall’alto dei suoi 82 anni, il premio Nobel per la Lettera

Salvini contro il Pd : "Sta scomparendo perché vive su un Altro pianeta" : Matteo Salvini sul palco di Atreju 2018, la kermesse di Fratelli d'Italia, attacca il Pd: "Il Partito Democratico sta scomparendo perché vive su altro pianeta. Ha fatto una campagna surreale con marce ...