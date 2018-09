Alto Adige “Gli italiani non residenti non potranno acquistare case Tra le

«I turisti sono troppi» In Alto Adige nuove case solo ai residenti : Decisione della Provincia Autonoma: lo stop previsto nei comuni dove la presenza di «forestieri» super auna certa soglia. nell’elenco delle località val Gardena, Pusteria e Val Badia

In Alto Adige al voto in 424.184 : ANSA, - BOLZANO, 27 SET - Domenica 21 ottobre gli Altoatesini sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Consiglio provinciale. Sono 14 le liste che si presentano alla tornata elettorale per un ...

Alto Adige limita seconde case : ANSA, - BOLZANO, 25 SET - L'Alto Adige dice 'no' alla svendita della Heimat. La giunta provinciale di Bolzano ha introdotto con la nuova legge per il territorio e paesaggio nuovi criteri per arginare ...

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Vitalizi - i pm : “In Trentino Alto Adige danno per dieci miloni”. Ma Regione e province non si costituiscono parte civile : BOLZANO – Il danno causato alle casse pubbliche dai Vitalizi gonfiati di cui hanno beneficiato una novantina di consiglieri regionali è stato quantificato in oltre dieci milioni di euro. Ma né la Regione Trentino-Alto Adige, né il consiglio regionale, e neppure le due province autonome di Bolzano e Trento si sono costituite parte civile nella prima udienza del processo per abuso d’ufficio e truffa aggravata che si è aperto in Tribunale. ...

Doppio passaporto per l’Alto Adige - il ministro Moavero Milanesi per protesta cancella il viaggio in Austria : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà al vertice bilaterale con l'omologa Austriaca per protesta contro "le ricorrenti affermazioni circa lo studio di un disegno di legge ad hoc del governo Austriaco per conferire la cittadinanza dell'Austria e il relativo passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina".Continua a leggere