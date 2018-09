Allerta Meteo | gli occhi del mondo intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas”

Allerta Meteo - violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio : ecco le conseguenze sull’Italia - Calabria e Sicilia esposte al maltempo : 1/32 ...

Meteo : a breve ciclone simil-tropicale Zorbas nel Mediterraneo - Allerta massima in Grecia : Confermato il ciclone tropicale (TLC) Zorbas nel Mediterraneo. Colpirà la Grecia. Meteo / Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni ed ormai ci siamo : tra stasera e domani...

Allerta Meteo - Ciclone sul Mar Jonio : la protezione civile lancia un avviso di maltempo per venti impetuosi e mareggiate - i BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sul Mar Ionio continuerà, durante il corso delle prossime ore, a determinare condizioni di maltempo con un nuovo deciso rinforzo della ventilazione prevalentemente nord-orientale sul nostro meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - countdown per il Ciclone Mediterraneo in formazione nelle prossime ore sul mar Jonio : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – I dati si fanno sempre più credibili in riferimento al Ciclone Mediterraneo che sta per nascere sul Mare Libico orientale poi in espansione e approfondimento verso lo Jonio meridionale e i settori ellenici. L’innesco del minimo è atteso intorno alla mezzanotte prossima a largo delle coste nordorientali libiche. Via via esso si approfondirà, ricevendo energia dal mare caldo, e si dirigerà verso Nord, muovendosi ...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : 'Allerta Meteo e raffiche di vento' : A seguito dell'Allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Jonio : Sicilia ad alto rischio secondo ECMWF : Allerta Meteo – Qualcuno blatera di “falsi allarmi” rispetto al secondo Ciclone che si formerà nel Mediterraneo meridionale tra 40/48 ore circa. Ebbene, vogliamo ribadire che l’evento in formazione in quel tratto di mare ha tutte le caratteristiche o numeri per poter aspirare (di aspirazione abbiamo parlato) a essere classificato Uragano categoria 1 e che riteniamo giustificata l’Allerta, così come lo era la scorsa settimana ...

Allerta Meteo Sicilia : maltempo e precipitazioni diffuse : La Protezione civile Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “da sparse a diffuse a partire dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente ...

Allerta Meteo - burrasca e maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo - allarme sul mar Jonio per il 2° ciclone Mediterraneo nel giro di una settimana : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare. Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi ...

