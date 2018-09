Alexandria Ocasio-Cortez | il volto nuovo che infiamma i giovani ' Se non cambiamo Trump

L'ondata rossa nella politica Usa : perché sentiremo presto parlare della compagna Alexandria Ocasio-Cortez : A fine giugno avevo gia' scritto un articolo di cronaca su AOC, 28 anni, ispanica, ex barista, perche' aveva vinto le primarie di partito in un distretto newyorkese " tra il Bronx e i Queens - ...

