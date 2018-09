Alex Britti ad Amici di Maria De Filippi | tra i docenti della nuova edizione? Ultime

Amici 18 - Alex Britti nel cast? / Maria De Filippi lo vuole tra i professori : fuori Paola Turci : Amici 18, Alex Britti nel cast al posto di Paola Turci? La cantante non ci sarà: Maria De Filippi spera di riuscire a portare il musicista tra i professori...(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Amici 18 anticipazioni : Alex Britti al posto di Paola Turci : Alex Britti nel cast di Amici di Maria De Filippi al posto della Turci? Tra qualche settimana inizierà il daytime di Amici 18 sul canale del digitale terrestre Real Time. E pare che ci saranno alcune novità molto interessanti. Quali? Intanto sembra che alla conduzione del daytime ci sarà Lorella Boccia, la quale prenderà così il posto di Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Inoltre sembra ci saranno anche delle novità nel ...

Alex Britti : «Peter Pan addio» : Quando con Alex Britti ci conoscemmo a Roma era il 2013, di anni ne aveva 45, e più che immaginare il 23 agosto di oggi, in cui ne ha 50, ci eravamo divertiti a tornare indietro nel tempo a quando, bambino, faceva i bagni nel Tevere, e i genitori provavano a vietare tuffi in un’acqua già allora poco raccomandabile. I mulinelli, erano il grande incubo degli adulti. E lui non li capiva. C’è voluto Edoardo, di cui è padre (da poco più ...