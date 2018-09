Alessandro Gassmann | “Mio figlio a X Factor?La sua missione è finire l’università | però

Alessandro Gassmann : ‘Mio figlio Leo a X Factor? Non mi aveva detto niente’ : “Non mi aveva detto niente”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, che si è presentato ai provini di X Factor conquistando 4 “sì” dai giudici con il suo brano inedito Freedom. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore commenta la performance del giovane svelando un divertente retroscena: Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se ...

Alessandro Gassmann : "Mio figlio Leo ad X Factor? È bravo - ma la sua missione è finire l'università" : Alessandro Gassmann non sapeva che il figlio Leo era andato ai provini di X Factor. "Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera."A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici. La sua missione, lui lo sa, è finire l'università, ...

X Factor : Leo Gassmann - figlio di Alessandro Gassmann - arriva sul palco del talent show - ci prova con il suo inedito - e conquista i giudici! : Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco delle audition di X Factor. Al talent show ci prova L'articolo X Factor: Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco del talent show, ci prova con il suo inedito, e conquista i giudici! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Leo Gassmann conquista X Factor 2018 con "Freedom"/ Video : "bello - bravo ed educato come papà Alessandro" : A X Factor 2018 si presenta Leo Gassman con il brano inedito "Freedom", Video: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio cerca la sua strada personale nel mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Tutti pazzi per Leo Gassmann a X Factor 12 - il figlio di Alessandro alle Audizioni con Freedom (video) : Esordio trionfale per Leo Gassmann a X Factor 12: il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio si è presentato alle Audizioni del talent show di Sky Uno suscitando grande entusiasmo nel pubblico e nella giuria. La sua performance è stata trasmessa nella puntata di giovedì 20 settembre, la terza di questa prima fase di Audizioni della nuova edizione del programma. figlio e nipote d'arte, cresciuto in una famiglia che certamente gli ha ...

Leo Gassmann a X Factor 2018 - video : “Freedom”/ Il figlio di Alessandro è una star : il talento parte dai geni? : A X Factor 2018 si presenta Leo Gassman con il brano inedito "Freedom", video: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio cerca la sua strada personale nel mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:24:00 GMT)

LEO GASSMANN A X FACTOR 2018 - VIDEO : “FREEDOM”/ Il figlio di Alessandro : su Twitter già una star : A X FACTOR 2018 si presenta Leo Gassman con il brano inedito "Freedom", VIDEO: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio cerca la sua strada personale nel mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:08:00 GMT)

Il figlio di Alessandro Gassmann a «X Factor 12» : Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Si è presentato timidamente sul palco, ma ancor prima di pronunciare il suo nome (e, soprattutto, cognome), quei riccioli scuri a incorniciare il volto espressivo e gli occhi brillanti e profondi già ci suggerivano una inequivocabile somiglianza ...

Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - l’annuncio di Alessandro Gassmann sul ritorno della fiction : La Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andrà presto in onda. La seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha recentemente terminato il ciclo di repliche su Rai1 in attesa dei nuovi episodi. Le riprese della seconda stagione sono terminate qualche mese fa. Secondo i palinsesti della rete ammiraglia, I Bastardi di Pizzofalcone 2, inizialmente previsto per settembre, debutteranno dall'8 ottobre e per sei ...

Alessandro Gassmann protagonista di 'Una storia senza nome' : 'Porto al cinema l'Italia cialtrona' : VENEZIA Appena rientrato dagli Usa dopo un mese di vacanza, Alessandro Gassmann combatte il jet lag mangiando rigatoni al pesto. Al Lido è l'applaudito protagonista del film di Roberto Andò Una storia ...

Neil Simon - morto il re della commedia/ Ultime notizie : il saluto di Alessandro Gassmann : Neil Simon è morto: addio al re della commedia mondiale, aveva 91 anni. Stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Tra i suoi capolavori, "La strana coppia" e "A piedi nudi nel parco".(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Ladri in casa a ferragosto nella casa di Alessandro Gassmann : Rubati oggetti di valore, gioielli e i premi storici del padre, Vittorio. Disavventura per Alessandro Gassmann. nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l’attore è stato vittima di un furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I Ladri hanno portato via oggetti preziosi, ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell’attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio ...

Furto in casa di Alessandro Gassmann : Disavventura per Alessandro Gassmann. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l'attore è stato vittima di un Furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I ladri hanno portato via oggetti preziosi, ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell'attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio Gassmann, ricevuti durante la sua lunga carriera cinematografica. ...

Furto in casa di Alessandro Gassmann : Disavventura per Alessandro Gassmann. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l'attore è stato vittima di un Furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I ladri hanno portato via oggetti preziosi e ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell'attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio Gassmann, ricevuti durante la sua lunga carriera cinematografica.L'allarme è stato dato ...