Al via la Notte europea dei ricercatori

Notte Ricercatori - all'Asi viaggio tra scienza e fantascienza : Roma, 24 set., askanews, - È iniziato il conto alla rovescia per l'annuale appuntamento con La Notte europea dei Ricercatori - progetto finanziato dall'Unione Europea e promosso dalla Commissione ...

Grande Fratello Vip : ieri notte l'ingresso di 4 Vip. Silvia Provvedi fuori di seno e Walter Nudo fuori di testa! Stasera parte ufficialmente il reality : Il primo a entrare nella caverna, la "zona più scomoda" della casa (sebbene non manchi il Caffè Borbone), come recitava

Grande Fratello Vip - prima notte e primo disastro : la regia inquadra Silvia Provvedi - topless in diretta : Il Grande Fratello Vip comincia col botto. Per l'esattezza, con un topless di Silvia Provvedi , che insieme alla sorella gemella Giulia, Maurizio Battista e Walter Nud o è tra i primi quattro a ...

Notte dei ricercatori - B-Future : da domani porte aperte nei centri Neuromed per un viaggio tra passato - presente e futuro - : B-Future è promosso dalla Fondazione e dall'IRCCS Neuromed in collaborazione con Rete degli IRCCS delle neuroscienze, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, Università di Scienza e Tecnologia di ...

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Napoli - agguato nella notte in via Argine : gambizzato un uomo : Colpi d'arma da fuoco in via Argine, a Ponticelli, dove un uomo è stato centrato alle gambe da alcuni proiettili. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 e la vittima, è...

Alberto Angela : stasera su Rai Uno lo speciale 'Stanotte a Pompei'. Ad accompagnarlo in questo viaggio Giancarlo Giannini e Marco D'Amore. : Pompei, 79 d.C., la notte prima dell'eruzione. Il viaggio di "Stanotte a Pompei" con Alberto Angela, che andrà in onda

Anticipazioni Stanotte a Pompei - il viaggio di Alberto Angela su Rai 1 : Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con lo speciale “Stanotte a Pompei”: ecco la data e le Anticipazioni di quello che vedremo in tv Le meraviglie di Pompei approdano in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei” presentato da Alberto Angela. Prodotto dalla Rai, il programma si preannuncia come un vero e proprio evento televisivo essendo stato interamente realizzato dall’azienda di Viale ...

Al Bano - colpo in villa nella notte : cosa hanno portato via i ladri : Brutto episodio l’altra notte per Al Bano Carrisi: una banda di ladri ha fatto irruzione nelle sue tenute di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. È successo nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorsi. Come riporta Il Giornale, Per mettere a segno il colpo, pare che i ladri siano entrati passando dal muro di recinzione retrostante la piscina e la presenza nell’albergo di decine di ospiti non deve aver costituito ...

In fiamme nella notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Crollo ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Incendio via Dante : nella notte cantine a fuoco : Incendio via Dante: intorno a mezzanotte e mezza, al civico 87. Tre persone portate al pronto soccorso per controllo dopo aver respirato il fumo. Incendio Via Dante: nella notte cantine a fuoco Il ...

Tensione e disperazione in via Costi. "Dove dormirò stanotte non lo so..." : Tensione e disperazione, a via Raffaele Costi, si respirano insieme al puzzo di spazzatura, ai nugoli di mosche e zanzare. Gli ex occupanti del palazzo fatiscente, sgomberato stamane e al momento blindato da polizia e carabinieri, non sono andati tutti via. E tra loro, mentre da una collinetta vicina, guardano la ruspa al lavoro nel piazzale antistante il palazzone per abbattere baracche di stracci e capannine di legno dove avevano trovato ...