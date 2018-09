Al via Amazon Launchpad per dare la possibilità alle startup di offrire i loro prodotti

Instagram punta allo shopping come Amazon : al via gli acquisti dalle storie - ecco come funziona : Instagram sfida Amazon e permetterà di fare acquisti direttamente dalle storie. Cambia quindi e si evolve il social più amato del momento, che sull'onda emotiva di Amazon e dei negozi senza casse , ...

Amazon - Antitrust Ue avvia indagine su utilizzo dati rivenditori : Roma, 19 set., askanews, - La Commissione europea ha puntato i riflettori di Amazon, in particolare sui dati che raccoglie dai vari rivenditori esterni che operano tramite il suo portale. E con i ...

Amazon - la commissione europea ha avviato un'indagine preliminare : Dopo il furto di dati dei clienti da parte di alcuni impiegati, una nuova tegola rischia di abbattersi sul colosso americano dell'e-commerce. La commissione europea ha avviato un'indagine preliminare ...

Amazon avvia indagine : dipendenti vendevano dati in cambio di tangenti : Alcuni impiegati di Amazon davano informazioni personali degli utenti ai venditori in cambio di tangenti. È la grana privacy su cui sta investigando il colosso dell'eCommerce, secondo il Wall Street ...

Amazon Back to school : al via l’ultima settimana di offerte : Continua il Back to school di Amazon, l'evento iniziato il 3 settembre, con tante nuove offerte. Non solo sconti dedicati al rientro scolastico ma anche un'ampia selezione di articoli tecnologici venduti a prezzi ribassati.Continua a leggere