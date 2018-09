Al Colosseo la presentazione di “Un Capitano” di Francesco Totti

romadailynews

: Il Colosseo accoglie la presentazione di #TottiUnCapitano, autobiografia di @Totti scritta con @PaoloCond e edita d… - ParcoColosseo : Il Colosseo accoglie la presentazione di #TottiUnCapitano, autobiografia di @Totti scritta con @PaoloCond e edita d… - Gazzetta_it : #Totti accende il #Colosseo. E lui: 'Che emozione. Posto magico. Spero che non si arrabbi nessuno' #TottiUnCapitano… - rtl1025 : In coda a mezzanotte per acquistare un libro ?? Questa la scena ieri sera in alcune librerie di #Roma ?? Il libro si… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) È in programma oggi, giorno di uscita dell’autobiografia discritta con Paolo Condò, la serata evento alcui parteciperà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione a cui l’autore e la Casa Editrice Rizzoli destineranno parte dei proventi della vendita del libro per l’attività di assistenza e ricerca. Alvin condurrà e ripercorrerà, a fianco die Paolo Condò, la vita e l’ineguagliabile carriera del giocatore icona più amato del calcio italiano. Sul palco si alterneranno autorità, amici, colleghi ed ex giocatori e allenatori della Nazionale e della Roma. L’attore e doppiatore Luca Ward, inconfondibile voce del Gladiatore, sarà presente con una sorpresa speciale per il Capitano. “A volte i libri compiono miracoli” dichiara Massimo Turchetta, Direttore Rizzoli Trade “Come editore, sono orgoglioso che un libro Rizzoli riesca a compiere il miracolo ...